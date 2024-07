AI&INDUSTRY 2024 Le 6 novembre 2024, L’Embarcadère - Lyon L’Intelligence Artificielle dans l’Industrie : Un nouvel événement annoncé à Lyon

juillet 2024 par Marc Jacob

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne rapidement le secteur en automatisant les processus, en optimisant la production et en ouvrant la voie à de nouvelles opportunités. Cette technologie transforme le mode de fonctionnement des entreprises, en apportant des gains d’efficacité, de productivité et de compétitivité.

Principales Applications de l’IA dans l’Industrie :

L’AI trouve des applications diverses dans l’industrie, notamment la robotique intelligente, la maintenance prédictive, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la qualité de production améliorée, la conception assistée par ordinateur, et la personnalisation de la production en fonction des besoins du marché.

Impacts Positifs :

• Optimisation des Processus : L’IA permet d’optimiser les processus de production en identifiant des inefficacités et en suggérant des améliorations.

• Maintenance Prédictive : En utilisant des algorithmes prédictifs, l’IA aide à anticiper les défaillances d’équipements, réduisant ainsi les temps d’arrêt imprévus.

• Personnalisation de la Production : Les systèmes d’IA permettent une production plus flexible, répondant aux demandes changeantes du marché avec une efficacité accrue.

Cette journée de conférences abordera tous les sujets, de l’industrie manufacturière à la défense en passant par les technologies, et témoignera de l’adoption croissante de l’IA dans l’industrie européenne.

Lyon se prépare à devenir le centre névralgique de l’innovation industrielle lors d’un événement exceptionnel qui se tiendra à L’Embarcadère le 6 novembre 2024.

Cet événement majeur, placé sous le thème de la "Convergence IA-Industrie", réunira des experts de renom, des entreprises innovantes et des passionnés de technologie venus de toute l’Europe. L’événement se déroulera en parallèle d’ Industrial Cybersec Forum (2ème édition).

Au programme, des conférences passionnantes, des tables rondes, des rencontres d’affaires et des ateliers interactifs vous attendent pour vous permettre d’être à la pointe de la cybersécurité industrielle. Apprenez des meilleurs experts du secteur, échangez avec vos pairs et trouvez des solutions adaptées à vos besoins.

Votre participation à AI&INDUSTRY Forum 2024 vous offrira une occasion unique de rencontre et de partage pour les spécialistes des technologies de l’information et de la communication, ainsi que pour les responsables de l’exploitation et de la sécuritées et des environnements AI industriels.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Date

Le 6 novembre 2024

Lieu

L’Embarcadère, Lyon

Heures :

De 8:30 à 17:00

Accès gratuit

Organisateurs :

THEMES :

Nouvelle réglementation AI Act Automatisation des processus Machine Learning et Deep Learning Maintenance prédictive

Optimisation de la chaîne d’approvisionnement Contrôle de la qualité et de la production

IA conversationnelle et assistance virtuelle Sécurité et surveillance

Fabrication intelligente Production personnalisée Éthique et responsabilité

PUBLIC CIBLE :

Décideurs AI des secteurs public et privé, utilisateurs professionnels, acteurs B2B