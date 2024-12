Europol démantèle MATRIX, un réseau criminel international

décembre 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

Les autorités européennes, dirigées par Europol, ont démantelé MATRIX, un service de messagerie chiffrée utilisé pour le trafic international de drogue et d’armes, rapporte Reuters. Ce réseau a été découvert sur le téléphone d’un suspect lié au meurtre du journaliste néerlandais Peter R. de Vries en 2021. En trois mois, les forces néerlandaises et françaises ont intercepté plus de 2,3 millions de messages dans 33 langues, mettant en lumière des liens avec des crimes graves. Les serveurs principaux en France et en Allemagne ont été neutralisés, des arrestations ont eu lieu en France et en Espagne, et des perquisitions ont été effectuées en Lituanie.