Eurofiber rejoint la Fédération française des Télécoms

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Aujourd’hui, avec près de 10 000 km de fibre optique, le groupe est en mesure de raccorder directement ou indirectement près de 95 % des entreprises françaises. Eurofiber propose également l’hébergement avec des solutions Cloud , sécurisées et à la pointe de l’innovation.

Se positionner en partenaire télécom de référence pour les professionnels

La Fédération française des Télécoms regroupe les principaux acteurs du secteur des télécommunications en France. Elle joue un rôle essentiel dans la promotion d’un environnement favorable au développement et à l’innovation. La fédération travaille en étroite collaboration avec ses membres pour relever les défis technologiques, réglementaires et sociétaux auxquels le secteur est confronté. Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, la Fédération française des Télécoms a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et de promouvoir la compétitivité de l’industrie dans le pays.

Par cette adhésion, Eurofiber affirme son positionnement d’acteur de premier plan dans le secteur des Télécoms. Eurofiber compte participer activement aux travaux, manifestations et événements de la fédération et échanger avec les autres membres pour trouver de nouvelles synergies.