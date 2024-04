EUCS / Lettre ouverte - Une action commune des fournisseurs cloud européens

avril 2024 par Philippe Miltin, CEO Outscale

Afin de préserver notre souveraineté, les acteurs et utilisateurs majeurs de Cloud, soit 18 entreprises opérant dans 13 États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pologne, Slovaquie, Slovénie et Tchéquie), se sont rassemblés à la rédaction d’une lettre alertant de la situation et demandant de préserver l’ensemble initial des niveaux de protection comme c’est le cas sur les labels Gaia-X.

Philippe Miltin, CEO Outscale (marque de Dassault Systèmes) déclare "L’abandon des critères de sécurité juridique face aux réglementations extra-européennes dans le cadre du schéma européen de certification des services « cloud » serait, à mon sens, une décision aux conséquences regrettables, non seulement sur la souveraineté numérique européenne mais également sur notre compétitivité économique, notre autonomie stratégique et sur la vie des citoyens européens. Ce choix, qui semble privilégier des intérêts court-termistes au détriment d’une vision stratégique me paraît être une démarche à contre-courant des besoins réels des entreprises et des citoyens européens. La vision proposée par la France et par de nombreux acteurs industriels, qui prônent une approche plus ambitieuse en matière de protection des données, est celle que nous devrions tous soutenir. Elle offre un modèle viable pour une Europe numérique forte".