Euclyde Datacenters automatise le monitoring de ses centres de données avec EV Observe d’EasyVista

décembre 2024 par Marc Jacob

Euclyde Datacenters est un acteur français qui développe et exploite un réseau de data centers implantés en France et au Luxembourg. L’entreprise fournit à ses clients une large gamme de services allant de l’hébergement cloud aux services managés, en passant par les solutions de continuité d’activité. Depuis 2023, Euclyde fait partie de la plateforme de datacenters edge européenne nLighten.

Implémentation d’EV Observe

« Afin de surveiller efficacement nos infrastructures et d’apporter les qualité et disponibilité de service les plus élevées à nos clients, nous recherchions un outil de supervision éprouvé et doté d’une grande capacité d’automatisation. Nous avons fait le choix d’EV Observe d’EasyVista et d’une automatisation via des API. Le déploiement s’est fait dans un premier temps à l’échelle d’Euclyde Datacenters, puis sur l’ensemble de l’infrastructure de nLighten », explique Damien Vargas, IT Director Europe d’Euclyde Datacenter.

Le processus de déploiement de l’automatisation par les API s’est fait en 3 grandes phases : la préparation de l’IT, la préparation d’EV Observe et la mise en production.

Première phase, la préparation de l’IT s’est faite elle-même en plusieurs étapes déterminantes pour le succès de la phase d’industrialisation. Tout d’abord, la définition et l’application d’une convention pour nommer les clients et les composants de l’infrastructure. Une fois cette convention de nommage effectuée, tous les composants ont ensuite été intégrés dans la CMDB d’Euclyde Datacenters. Enfin, la Direction informatique a créé des objets de monitoring dans la CMDB afin de lier ces derniers aux objets réels pour les superviser.

Une fois que l’IT correctement mise en place pour supporter l’automatisation, La DSI est passée à la deuxième phase : la normalisation d’EV Observe, visant à permettre l’automatisation complète et son industrialisation. Cette phase comprend par les sites et les clients qui sont déclarés dans EV Observe, la normalisation des box de monitoring et celle des modèles de supervision de la plateforme EasyVista.

« Grâce à cette phase de normalisation, il est très facile de créer automatiquement le monitoring d’un nouvel objet intégré à la CMDB, en définissant sa box, son modèle, son nommage, son positionnement et son rangement directement dans EV Observe », souligne Damien Vargas.

Une fois que tout est industrialisé et prêt pour pouvoir être synchronisé par l’automatisation via les API, la dernière étape – la mise en production – peut être lancée. Pour cette phase, la DSI d’Euclyde Datacenters s’est appuyé sur un développement en PHP, la création de box spécifique à la synchronisation via les API, et un monitoring de synchronisation via EV Observe.

Système complet de monitoring via les API

Si les API ont permis de synchroniser efficacement l’environnement CMDB et EV Observe, leur rôle ne s’arrête pas là. Par exemple, elles sont également utilisées pour la surveillance de tout l’environnement électrique des baies. EV Observe peut notamment collecter les informations liées aux alimentations électriques redondantes, les analyser en temps réel et vérifier que les seuils ne sont pas dépassés et que la redondance n’est pas perdue. Les clients peuvent ainsi surveiller eux-mêmes leurs baies et suivre la puissance électrique consommée, la température, la disponibilité, etc.

« Ce type de mesure est généralement difficile à faire dans des environnements standards, et il est très rare que les clients y aient accès directement », souligne Damien Vargas.

Gains considérables

« Ce projet et tout le travail de déploiement qui l’a accompagné nous ont permis de générer des gains très importants au quotidien », comment Damien Vargas. « En moins d’un mois, les API nous ont permis d’intégrer plus de 1000 hosts et plus de 10 000 services. Pas moins de 7000 points de mesure différents réutilisent les API d’EV Observe. Enfin, le gain de temps est considérable, aussi bien pour la production que pour l’intégration d’un client. Une journée de travail suffit pour intégrer complètement un data center en termes de supervision et de management ! ».