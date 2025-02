Etude Trend Micro sur la lutte contre les arnaques en ligne

février 2025 par Trend Micro

A l’occasion de la journée pour un Internet plus sûr, Trend Micro Incorporated a partagé les résultats d’une étude portant sur le ressenti et la perception du grand public face aux différents types d’arnaques en ligne. Cette dernière met en évidence de multiples idées préconçues qui favorisent la vulnérabilité des individus face aux arnaques ; des préjugés que Trend Micro cherche à déconstruire dans sa lutte contre ces pratiques frauduleuses.

Plus d’un tiers des consommateurs pensent qu’ils seront victimes d’arnaques en ligne uniquement s’ils partagent trop d’informations sur Internet. Pourtant, avec la recrudescence des violations de données, leurs informations personnelles sont pourtant susceptibles d’atterrir dans les mains de cybercriminels via des canaux privés, et d’être utilisées à des fins malveillantes (arnaques, fraudes ou usurpations d’identité).

L’étude s’est également penchée sur les automatismes du grand public face à des contenus douteux. Ainsi, 45 % des personnes interrogées estiment que les arnaques peuvent être facilement identifiées, notamment en étant attentives aux erreurs de grammaire ou fautes d’orthographe présentes dans un SMS ou un e-mail. Toutefois, les méthodes employées par les cybercriminels évoluent et les moyens pour le grand public de déceler une arnaque deviennent vite obsolètes. Les outils d’IA générative sont désormais prisés par les acteurs de la menace pour créer des messages convaincants dénués de ces indices.

Selon la Global Anti-Scam Alliance (GASA)[1], les arnaques en ligne ont fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars aux consommateurs en 2024. Malgré cela, seuls 15 % des répondants reconnaissent avoir parlé des mesures à prendre avec leur famille ou leurs amis s’il était la cible d’une escroquerie sentimentale ou financière.

« Les arnaques représentent aujourd’hui l’un des défis en ligne les plus dangereux pour toutes les générations. Nous nous engageons résolument à faire de cet enjeu une priorité nationale. Nous apprécions la collaboration avec Trend qui nous permet d’agir auprès du grand public notamment à travers d’actions éducatives », commente Russell Slater, Director, Corporate Partnerships - National Council on Aging.

Les cybercriminels continuent d’adopter des techniques de plus en plus agressives pour cibler tout type de consommateur à l’échelle mondiale. Un fléau contre lequel Trend Micro s’est engagé à lutter à plusieurs niveaux :

• Innovation. La dernière version de Trend Micro ScamCheck aide le grand public à identifier les arnaques potentielles et les menaces croissantes liées à l’IA, comme les deepfakes.

• Éducation. Depuis 2008, Trend Micro a touché plus de 5 millions de personnes grâce à son programme pédagogique ‘ISKF’ et à l’organisation d’événements dédiés. L’entreprise réalisera à compter de début mars 2025 une nouvelle série de webinaires consacrée à la lutte contre les arnaques.

• Collaboration. Trend Micro est le premier partenaire de la GASA et sera sponsor ‘thought leadership’ lors des sommets mondiaux organisés par la fondation au cours de l’année, dont le prochain se tiendra à Londres les 26-27 mars prochains. Des représentants de Trend Micro présenteront et animeront une session dédiée à la prévention des arnaques.

L’étude de Trend Micro a été réalisée du 27 janvier au 5 février auprès de plus de 6 000 consommateurs en Australie, à Singapour, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

[1] Global State of Scams Report 2024 - GASA