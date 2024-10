Etude Red Hat : l’intelligence artificielle est le moteur des stratégies cloud, ainsi que la principale source du déficit de compétences pour les responsables IT français

octobre 2024 par Red Hat

Pour 98% des responsables IT français interrogés, l’adoption de solutions d’open source d’entreprise pour l’IA, qu’elle soit prédictive ou générative, présente des avantages. La confiance et la transparence sont considérées comme les principaux atouts de l’IA open source d’entreprise en France (54 %), devant l’accélération de l’innovation (44 %).

Cette étude, menée dans six pays (Allemagne, Émirats arabes unis, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni) auprès de 609 responsables IT au sein d’entreprises comptant plus de 500 employés, fait le point sur les priorités et les défis que rencontrent les responsables IT face à la complexité du cloud, ainsi que sur les opportunités et les obstacles inhérents à la mise en œuvre de leur stratégie d’IA.

Principales conclusions concernant la France :

La quasi-totalité des responsables IT français interrogés (95 %) considère qu’investir dans la technologie cloud constitue une priorité pour l’année 2025. 26 % prévoient de mettre l’accent sur l’innovation et les nouvelles technologies, tandis que 59 % anticipent une augmentation équilibrée entre les nouvelles technologies et l’amélioration des systèmes existants. Parmi ce sous-ensemble de répondants, plus de la moitié (55 %) prévoient d’augmenter leurs investissements de 5 à 20 %.

Selon 77 % des responsables IT français interrogés, le principal déficit de compétences s’illustre au niveau de l’IA et de ses différentes disciplines (science des données, modèles de langage de grande taille (LLM) et IA générative). Parmi les autres lacunes à combler d’urgence figurent la cybersécurité (69 %) et le cloud, à savoir ce qui touche au développement d’applications cloud-natives et à la gestion d’un environnement de cloud hybride (69 %).

Interrogés à propos des avantages qu’apporte l’adoption de solutions open source pour l’IA — prédictive ou générative —, plus de la moitié des responsables IT français (54 %) citent la confiance et la transparence, aux côtés de l’accélération de l’innovation (44 %) et de la capacité à contribuer et à personnaliser (41 %).

Lorsqu’il s’agit d’évaluer le niveau de confiance qu’ils accordent à un modèle d’IA générative d’entreprise, les responsables IT français estiment que l’utilisation de modèles transparents et modifiables, associés à des sources explicables, constitue le facteur le plus important (94 %).



Le cloud, un investissement prioritaire

Les responsables IT interrogés dans les six pays décrivent l’approche prévue par leur entreprise pour investir dans la technologie cloud d’ici 2025 :

La moitié (50 %) des entreprises choisit une approche équilibrée, en se concentrant à parts égales sur les nouvelles technologies et l’amélioration des systèmes existants.

26 % privilégient l’innovation et les nouvelles technologies.

14 % se concentrent exclusivement sur les services essentiels.

Dans les six pays concernés par l’étude, les répondants ont été interrogés sur les priorités associées à la stratégie cloud de leur entreprise pour les 18 prochains mois. Celles qui arrivent en tête sont :

Centraliser la gestion du cloud (80 %).

Respecter les exigences règlementaires de sécurité, de conformité et de souveraineté (78 %).

Préparer l’adoption de l’IA (77 %).

Faire évoluer la stratégie cloud conformément aux objectifs métier (76 %).

Les équipes en silos ralentissent l’adoption du cloud

Pour 96 % des responsables IT interrogés, le cloisonnement des équipes pose des problèmes lors de l’adoption des technologies cloud, 53 % d’entre eux affirmant y être fréquemment confrontés.

Pour les personnes concernées, les principaux impacts sur la stratégie cloud sont :

Une incohérence de la sécurité et de la conformité entre différents fournisseurs (54 %).

Une hausse des coûts (47 %).

Une limitation du contrôle et de la visibilité des ressources cloud (42 %).



Exploiter le potentiel de l’IA et de l’open source

S’agissant de leur capacité à saisir les opportunités croissantes offertes par l’IA, 40 % des responsables IT interrogés déclarent que leur entreprise dispose de plateformes IT évolutives, flexibles et accessibles, mais pas des compétences nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel de l’IA. À titre de comparaison, 25 % des entreprises disposent des bonnes plateformes et estiment être bien positionnées pour en tirer le meilleur parti, tandis que 35 % ont besoin de nouvelles plateformes (parmi lesquelles 22 % sont sur le point de les acquérir).

À l’heure où l’IA générative est de plus en plus envisagée par les entreprises qui souhaitent résoudre des problèmes existants ou saisir de nouvelles opportunités, l’étude s’est intéressée à l’importance que jouent certains facteurs pour déterminer la confiance dans un modèle d’IA générative d’entreprise. Il en ressort que les critères suivants se positionnent de façon relativement égale parmi les personnes interrogées :

Des modèles transparents et modifiables associés à des sources explicables (89 %).

Une fiabilité et des performances éprouvées dans des cas d’usage similaires (85 %).

Protection avec indemnisation des modèles (84 %).

Conformité aux standards de confidentialité et de sécurité des données (83 %).

Accessibilité pour l’ensemble des équipes, au-delà des data scientists (83 %).

Rentabilité (82 %).

Modèles spécifiques à un domaine (par opposition aux modèles de langage de grande taille génériques) (79 %).

Les personnes interrogées ont été invitées à indiquer les principaux obstacles qui empêchent les directeurs techniques (CTO) ou les décideurs de rang équivalent de faire progresser les initiatives d’IA générative. Voici leurs principales réponses :

Préoccupations relatives à la confidentialité et à la sécurité des données (43 %).

Préoccupations relatives à la consommation d’énergie / à la durabilité (39 %).

Infrastructures ou ressources insuffisantes (32 %).

Manque de transparence des modèles d’IA (31 %).

Hans Roth, senior vice-president & general manager EMEA, Red Hat :

« La technologie cloud continue d’apporter des avantages significatifs sur le plan de l’évolutivité, de la rentabilité et des délais de mise sur le marché. Pourtant, cette adoption peut également se traduire par une hausse de la complexité, de nombreuses entreprises étant ralenties par la présence de silos, comme le montre cette dernière enquête. Face à l’importance croissante de l’IA pour les stratégies cloud, cette étude nous indique que les responsables IT comme les CTO se soucient de la transparence des modèles d’IA. À cet égard, nous avons la conviction qu’une approche open source peut apporter la transparence, la modificabilité et l’explicabilité que requièrent les modèles d’IA générative d’entreprise ».

Rémy Mandon, Country manager, France, Red Hat :

« Cette étude confirme que les priorités stratégiques des entreprises françaises s’articulent autour de trois points cardinaux : l’adoption de l’IA, l’objectif de sécurité, de conformité et de souveraineté, ainsi que le développement d’applications cloud-natives. Dans ce contexte, le rôle de Red Hat consiste à aider les entreprises à gérer leurs données et applications en s’appuyant sur un socle cloud hybride cohérent, à bien choisir les outils et les méthodologies qui conviennent à leur activité et, dans la mesure du possible, à combler le déficit de compétences dans ces domaines spécifiques. L’approche open source constitue une option flexible pour mettre les technologies cloud et l’IA au service des objectifs des entreprises, qui peuvent ainsi bénéficier des atouts d’une communauté de 70 millions de contributeurs ».