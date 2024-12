Etude PME : L’IA et le manque de formation accentuent les risques de cyberattaques

décembre 2024 par Sharp Europe

Les PME françaises sont plus exposées que jamais aux cybermenaces. En effet, 72% des répondants admettent être davantage préoccupés par les sujets de cybersécurité que l’an dernier, et 85% ne se sentent pas préparés à repérer et éviter une menace dans le cadre professionnel. Tels sont les enseignements d’une nouvelle étude portant sur plus de 11 000 salariés d’entreprises européennes, et dévoilée aujourd’hui.