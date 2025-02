Étude McAfee : Coup de foudre numérique : quand l’IA séduit (trop bien)

février 2025 par McAfee

À l’approche de la Saint-Valentin, l’amour est dans l’air… et les arnaques aussi. Alors que des millions de personnes recherchent l’âme sœur sur les applications de rencontres, les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie, une nouvelle étude de McAfee révèle une recrudescence inquiétante des arnaques sentimentales dopées à l’IA, des applications frauduleuses et des deepfakes trompeurs – brouillant plus que jamais la frontière entre vraie rencontre et escroquerie numérique.

Une recrudescence des arnaques sentimentales

Les chercheurs de McAfee ont identifié près de 11 000 tentatives de téléchargement d’application de rencontres frauduleuses, Tinder et OKCupid représentant 84 % des usurpations d’identité sur ce type d’application. Par ailleurs, McAfee a bloqué plus de 321 500 URL frauduleuses liées à des arnaques sentimentales en seulement sept semaines, soit une moyenne de plus de 6 000 liens d’escroquerie par jour.

L’essor de la romance en ligne : une affaire de génération ?

Les rencontres en ligne n’ont jamais été aussi populaires : plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) déclarent avoir utilisé des applications de rencontres, les réseaux sociaux ou des plateformes de messagerie pour rencontres de potentiels partenaires.

La Génération Z est particulièrement active sur les applications de rencontre, avec 65 % des 18-24 ans utilisant Tinder. En parallèle, des réseaux sociaux comme Instagram (75 %), Snapchat (68 %) et TikTok (50 %) deviennent de plus en plus populaires pour les rencontres des jeunes. Autre pratique ayant le vent en poupe : 50 % des 18-24 ans affirment avoir rencontré des personnes via SMS après avoir fait un faux numéro.

Cette forte activité en linge augmente également les risques d’escroqueries : 41 % de la Gen-Z affirme avoir été victime d’une arnaque liée à une personne rencontrée en ligne. 50 % disent avoir perdu entre 0 et 500 €.

Des célébrités à la recherche de l’amour ?

Les escrocs ne se contentent pas de mettre au point des tromperies alimentées à l’IA et les arnaques sentimentales ne se cantonnent plus qu’aux applications de rencontres. Elles prolifèrent aussi sur les réseaux sociaux, les plateformes de messagerie et même via des sites frauduleux conçus pour imiter des services rencontres légitimes.

Près d’un quart des personnes interrogées (21 %) déclarent avoir été approchées sur les réseaux sociaux par quelqu’un se faisant passer pour une célébrité ou une personnalité connue, ou connaître quelqu’un dans ce cas. Une pratique particulièrement observée par les plus jeunes générations, avec plus de la moitié des 18-24 ans (53 %) et un tiers des 25-34 ans (34 %).

Dans 26 % des cas, le faux profil exprimait un intérêt romantique, 24 % demandaient de l’argent pour une cause caritative et 24 % ont demandé des informations personnelles.

Les personnes ayant été victimes d’arnaques liées aux faux profils de célébrités ont expérimenté : une perte financière (33 %), une perte d’information personnelle et/ou vol d’identité (27 %), une détresse émotionnelle (29 %).

L’IA, booster des « fauxmances »

« La technologie a révolutionné notre façon de communiquer en permettant des connexions instantanées à travers le monde, renforçant les relations et la collaboration au-delà des distances physiques. Malheureusement, elle transforme aussi la manière dont les escrocs opèrent », explique Vonny Gamot, Head of EMEA chez McAfee.

« 18 % des personnes en France affirment avoir été, ou connaître quelqu’un qui a été, approché par un chatbot IA se faisant passer pour une vraie personne sur une application de rencontre ou un réseau social. Pire encore, 71 % des personnes estiment que les escrocs pourraient facilement utiliser l’IA pour simuler des relations amoureuses et manipuler leurs victimes financièrement ou émotionnellement. À mesure que ces arnaques basées sur l’IA deviennent de plus en plus convaincantes, il est plus crucial que jamais de rester vigilant et de se protéger en ligne. »

Cette inquiétude n’est pas infondée : 44 % des personnes interrogées estime qu’il est possible de développer des sentiments romantiques pour un chatbot IA. Alors que la technologie redéfinit les relations de manière inattendue, elle crée également de nouvelles opportunités pour la fraude.

Une évolution qui inquiète les utilisateurs. Près de 3 Français sur 4 (70 %) s’estime plus préoccupé par l’utilisation de l’IA ou des deepfakes dans les arnaques sur les sites de rencontre, par rapport à l’année dernière. 77 % affirment que cela a affecté leur capacité à faire confiance à des partenaires potentiels, avec 32 % affirmant ne plus du tout faire confiance aux personnes qu’ils rencontrent de cette façon.

Comment rencontrer l’amour en ligne en toute sécurité

Avec la montée des arnaques sentimentales en ligne, McAfee recommande aux consommateurs de faire preuve d’une vigilance accrue et offre les conseils suivants :

• Un profil presque parfait – Si quelqu’un semble trop beau pour être vrai et évite les appels vidéo, déplace rapidement les conversations vers d’autres plateformes ou déclare son amour trop tôt, soyez prudent.

• Vérifiez leur identité – Effectuez une recherche d’image inversée sur leurs photos de profil et vérifiez leur activité sur les réseaux sociaux pour confirmer qu’ils sont bien qui ils prétendent être.

• Protégez vos informations personnelles – Les escrocs utilisent des détails simples qui semblent anodins, comme les dates d’anniversaire ou les noms d’animaux, pour deviner vos mots de passe et commettre des vols d’identité.

• Ne jamais envoyer d’argent ni de cadeaux – Aucun partenaire romantique légitime ne devrait jamais demander d’aide financière.

• Investissez dans une protection en ligne complète comme McAfee+ - Utilisez des produits qui offrent une protection maximale de votre identité, de la vie privée et des appareils. Gardez vos informations et celles de votre famille en sécurité en ligne grâce à une protection qui détecte et bloque les liens et sites suspects, vous permettant de naviguer en ligne avec plus de confiance.