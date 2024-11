Etude McAfee 2024 - Arnaques Shopping à l’approche de Noël

novembre 2024 par McAfee

McAfee Corp. évoile les résultats de son étude 2024 sur les Arnaques Shopping à l’approche de Noël, mettant en lumière l’impact des arnaques alimentées par l’IA et des technologies de deepfake sur les acheteurs de Noël. L’étude révèle comment les arnaques alimentées par l’IA, y compris les deepfakes, sont plus sophistiquées que jamais cette année, mettant les acheteurs en plus grand risque de perdre de l’argent et changeant la manière dont les gens abordent leurs achats de Noël.

L’étude révèle que les acheteurs de Noël sont sur le qui-vive, avec 74 % des Français estimant que les cybercriminels intensifient leurs activités pendant les fêtes et 91 % se disant préoccupés par le fait que l’IA rend les arnaques plus sophistiquées et difficiles à détecter. La montée des arnaques alimente cette anxiété, 54 % des Français déclarant être plus inquiets d’être victimes d’une arnaque en ligne cette année qu’ils ne l’étaient l’an dernier. Cette crainte est fondée : les recherches de McAfee Labs révèlent une hausse significative au niveau mondial dès début octobre du nombre d’emails non sollicités pour les fêtes de fin d’année : les emails liés au Black Friday ont augmenté de 495% entre octobre et début novembre et de 314% pour Noël. Cette tendance indique que les risques liés aux arnaques continueront à augmenter pendant les fêtes de fin d’année et que les consommateurs doivent rester vigilants.

Dans un monde où les escrocs peuvent utiliser des outils alimentés par l’IA pour créer des Deepfakes, même les messages qui semblent provenir de marques de confiance doivent être examinés minutieusement. Les emails et SMS provenant de marques de confiance sont des moteurs clés des achats de Noël — 54 % des Français citent les emails et 36 % les SMS parmi leurs plus grands moteurs. Toutefois, beaucoup prennent des risques inutiles en ouvrant ces messages : seulement la moitié des acheteurs vérifient systématiquement l’authenticité d’un message, tandis que près d’un sur trois vérifie seulement de temps en temps et un sur dix ne vérifie jamais, les exposant ainsi à des arnaques déguisées en offres légitimes.

Il ne s’agit pas seulement de messages d’arnaques traditionnels qui évoluent, les deepfakes générés par l’IA représentent désormais une menace, en particulier pour les jeunes acheteurs. Tandis que plus d’un Français sur dix (10 %) a payé sans le savoir pour de faux produits mis en avant par des célébrités en deepfake, l’impact est plus grand parmi la génération Z et les Millennials, avec près d’un tiers des Français âgés de 18 à 34 ans victime d’une arnaque deepfake, contre environ 4 % des acheteurs de 55 ans et plus.

« La saison des fêtes est une période très attendue — des consommateurs aux marchands, en passant par les cybercriminels », déclare Vonny Gamot, Head of EMEA chez McAfee.

« Avec des outils alimentés par l’IA, les escrocs peuvent désormais créer des Deepfakes de célébrités incroyablement réalistes et des imitations quasi parfaites de messages et de sites web de marques de confiance. Nous encourageons les gens à rester prudents, à réfléchir à deux fois avant de sauter sur des offres trop belles pour être vraies et à utiliser les meilleurs outils en ligne pour protéger leurs informations personnelles. Grâce à la protection alimentée par l’IA, restez vigilant, réfléchissez avant de cliquer et prenez une longueur d’avance pour passer des fêtes de fin d’année sûres et joyeuses. »

Principaux Résultats de l’Étude McAfee 2024 sur Arnaques Shopping à l’approche de Noël

Les messages d’arnaque en forte hausse

Aujourd’hui, les Français sont envahis de messages d’arnaque générés par l’IA, et beaucoup en sont victimes. En fait, 84 % affirment que les arnaques alimentées par l’IA les incitent à modifier leur comportement en ligne.

• 59 % des Français reçoivent la majorité de leurs messages d’arnaque par email, 34 % principalement par SMS, et 8 % les trouvent sur les réseaux sociaux.

• 54 % ont vu des notifications fausses concernant des livraisons manquées ou des problèmes de livraison, 40 % ont reçu des alertes sur un achat qu’ils n’ont pas effectué, 33 % ont rencontré des messages affirmant qu’il y a un problème avec leur carte de crédit ou leur compte bancaire nécessitant une attention urgente, et 28 % ont signalé avoir des alertes concernant leur abonnement streaming.

La chasse aux bonnes affaires peut être coûteuse

Avec l’inflation, 86 % des Français sont à la recherche des meilleures offres de Noël, mais cette frénésie pour les réductions pourrait les mettre en danger.

• 30% sont susceptibles de commencer leurs achats plus tôt pour profiter de bons plans.

• 36 % disent qu’ils sauteraient sur une bonne affaire dès qu’ils la voient.

• Près d’un sur cinq est prêt à acheter auprès d’un marchand en ligne qu’ils ne connaissent pas si le prix est avantageux.

• 88 % disent qu’ils reçoivent parfois des publicités de marques dont ils n’ont jamais entendu parler sur les réseaux sociaux.

Les acheteurs sur les réseaux sociaux font face à de nouveaux risques

Plus de 30% des Français font désormais leurs achats directement sur les réseaux sociaux, des plateformes comme Instagram et TikTok étant en tête pour offrir des expériences de shopping simples et accessibles. Bien que les achats sociaux soient pratiques, ils exposent aussi les consommateurs à de nouveaux risques, surtout lorsqu’ils achètent tout en étant distraits.

• 61 % des consommateurs de la génération Z déclarent que leurs achats commencent sur les réseaux sociaux, ce qui en fait leur première étape pour les offres de Noël.

• La capacité des consommateurs pour repérer les arnaques sur les réseaux sociaux est faible — 72 % des Français ne pensent pas pouvoir identifier les deepfakes ou les contenus générés par l’IA sur les réseaux sociaux.

Les conseils des experts McAfee pour se prémunir des arnaques pendant les fêtes

• Réfléchissez avant de cliquer. Si vous recevez un email ou un SMS vous demandant de cliquer sur un lien, même si l’offre semble intéressante ou si le message prétend fournir une information utile comme une mise à jour de livraison, il est préférable d’éviter toute interaction. Allez toujours directement sur le site de la source et interagissez uniquement avec des entreprises de confiance.

• Ne vous précipitez pas. Les arnaqueurs utilisent l’urgence pour vous pousser à agir sans réfléchir. Prenez un moment pour vérifier tout e-mail ou message affirmant que vous devez effectuer un paiement ou résoudre un problème.

• Privilégiez les sites connus et des méthodes de paiement sécurisés. Restez fidèle aux sites marchands reconnus et vérifiez les sites inconnus en lisant les avis en ligne. Payez avec une carte de crédit lorsque c’est possible, car cela offre une meilleure protection contre la fraude qu’une carte de débit.

• Trouver les erreurs dans les deepfakes. Cherchez des incohérences subtiles dans le contenu. Y a-t-il un clignement des yeux peu naturel, des mouvements oculaires étranges, ou des mains et dents qui semblent bizarres ? Le son correspond-il aux lèvres du locuteur ou est-il déformé ?

• S’aider de l’IA pour vaincre l’IA. Envisagez d’utiliser des outils alimentés par l’IA qui détectent les deepfakes pour vous et bloquent les liens dangereux qui apparaissent dans les SMS, les e-mails, les réseaux sociaux ou les navigateurs web, afin que vous puissiez faire vos achats en toute sérénité.

Alors que de faux sites se font passer pour des marques de confiance et que des offres trop belles pour être vraies inondent les boîtes de réception, McAfee a protégé les consommateurs contre des liens malveillants plus de 81 000 fois au cours du premier mois de la saison des achats de Noël, rien que pour les escroqueries du Black Friday et de Noël.