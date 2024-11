Étude Kyndryl et Microsoft : seulement 21% des organisations reconnaissent le rôle de la technologie dans l’avancement de leurs objectifs de développement durable

novembre 2024 par Kyndryl et Microsoft

Depuis l’année dernière, 38 % des organisations ont revu à la hausse leurs objectifs de développement durable et l’exécution de leurs programmes, ce qui témoigne des progrès accomplis dans un monde engagé pour un avenir plus vert.

« Alors que le monde est confronté à des défis croissants liés au climat, les entreprises sont poussées à prendre des décisions concrètes et placer la durabilité au premier plan. Cette année, l’étude du Baromètre mondial de la durabilité souligne que les entreprises doivent passer de l’intention à l’action collective pour conduire le changement » a déclaré Faith Taylor, Chief Corporate Citizenship and Sustainability Officer chez Kyndryl. « En intégrant le développement durable dans leur stratégie, leurs processus et leurs systèmes, les organisations peuvent valoriser les compétences de leur personnel et utiliser au mieux la technologie pour atteindre leurs objectifs internes et avoir un impact positif, ».

L’étude montre que les dirigeants reconnaissent de plus en plus les avantages des initiatives liées au développement durable pour leur organisation identifiant des domaines spécifiques à améliorer. En intégrant la technologie dans les stratégies de durabilité, les organisations peuvent transformer des objectifs abstraits en plans réalisables et fondés sur les données.

L’étude met en évidence les domaines d’opportunité suivants :

Seules 21 % des entreprises reconnaissent le double rôle de la technologie dans la réduction de leur empreinte carbone et dans la réalisation d’objectifs plus ambitieux en matière de développement durable ;

Alors que 54 % déclarent que les objectifs et les initiatives en matière de développement durable sont intégrés dans les processus de reporting existants, seuls 19 % utilisent pleinement les données pour la planification stratégique et la prise de décision ;

Cinquante-cinq pourcent des répondants pensent que l’intelligence artificielle (IA) aura un impact significatif sur leurs objectifs de développement durable, mais (62 %) limitent leurs initiatives à l’analyse des données historiques à des fins de contrôle et de reporting.

Les chiffres Français :

Concernant la France, voici quelques chiffres que nous révèle le baromètre :

Quatre-vingt-neuf pourcent des entreprises françaises considèrent le développement durable comme une priorité, et 39 % se sont fixé des objectifs au cours de l’année écoulée.

La proportion d’entreprises françaises réalisant un rapport environnemental a doublé en un an, passant de 40 % à 80 %. De plus, 70 % d’entre elles se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les achats responsables sont une priorité pour 75 % des entreprises françaises et sont considérés comme la mesure la plus impactante (21 %) pour atteindre les objectifs de développement durable.

Matthew Sekol, Sustainability Global Black Belt chez Microsoft, a ajouté : « Les entreprises peuvent obtenir les informations nécessaires pour tenir leurs engagements et favoriser la résilience en intégrant les données de durabilité aux données opérationnelles et financières, et en utilisant des analyses de données traditionnelles et des outils d’IA robustes pour remodeler l’efficacité opérationnelle et favoriser les innovations durables."

Agir pour faire progresser les stratégies de développement durable

Les analyses détaillées et les réflexions approfondies du rapport peuvent permettre aux organisations d’améliorer leurs efforts en matière de développement durable. Pour réaliser pleinement le potentiel d’une organisation, il convient de prendre en compte les principes directeurs suivants :

La technologie doit être au cœur de la planification stratégique : 38 % des entreprises utilisent les technologies pour réduire l’impact environnemental de leur propre organisation, tandis que 17 % déclarent que les données et les technologies les aident à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable. Au cours de l’année à venir, les entreprises devraient envisager d’intégrer la technologie dans leurs stratégies de développement durable afin de transformer des objectifs abstraits en plans réalisables. Pour ce qui est de la France, 72 % des entreprises françaises reconnaissent l’importance de la technologie pour atteindre les objectifs de durabilité, mais 46 % estiment ne pas exploiter pleinement son plein potentiel.

Redéfinir le rôle de l’IA : 62 % des organisations utilisent l’IA pour surveiller la consommation d’énergie et les émissions de dioxyde de carbone, mais seulement 37 % utilisent l’IA prédictive pour prévoir les besoins en énergie sur la base des tendances et des modèles actuels. L’intégration de la planification de scénarios alimentés par l’IA et de l’atténuation des risques climatiques permet aux organisations d’adopter une approche holistique de la responsabilité environnementale et de mieux se préparer aux futurs défis.

Exploiter les données pour une transformation proactive de l’entreprise : la disparité des données entre les différents systèmes de planification d’entreprise est considérée comme un défi évident, car seulement 15 % des entreprises utilisent les données pour guider leur transformation. En intégrant efficacement les données disparates, les organisations obtiennent une compréhension plus complète et plus précise de leur impact environnemental, leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière de développement durable.

Favoriser une culture de la responsabilité collective : les dirigeants continuent de façonner les objectifs de durabilité et 49 % des organisations considèrent les responsables du développement durable et leurs équipes comme des parties prenantes clés (contre 27% en 2023). La prochaine étape pour les entreprises consiste à impliquer pleinement les équipes transverses, en particulier les entités financières et IT, afin de faire du développement durable une priorité fondamentale de la société et d’en assurer la mise en œuvre.

Bien que l’IA offre des avantages prometteurs pour le développement durable, son impact environnemental suscite des préoccupations croissantes. Seules 35 % des organisations considèrent l’empreinte énergétique de leurs solutions d’IA. Kyndryl et Microsoft proposent des stratégies concrètes pour aider les organisations à mesurer les émissions de leurs infrastructures et à optimiser leurs architectures d’IA, y compris les modèles de machine learning, pour minimiser la consommation énergétique et réduire les déchets. Les deux entreprises travaillent en étroite collaboration avec les organisations pour s’assurer que les avancées technologiques contribuent positivement aux objectifs de durabilité sans compromettre l’innovation.

« Alors que les organisations reconnaissent de plus en plus la durabilité comme un impératif stratégique, nous assistons à une poussée d’innovation et de collaboration. L’IA est à la pointe de ce mouvement, permettant aux entreprises d’optimiser la consommation des ressources, de réduire les déchets et d’avoir un impact positif sur l’environnement », a déclaré Ullrich Loeffler, PDG et cofondateur d’Ecosystm. « En unissant nos efforts et en tirant parti de la technologie, nous pouvons créer un avenir plus durable et plus équitable pour les générations à venir. »

À propos de l’étude

La deuxième édition de l’étude Global Sustainability Barometer, menée par Ecosystm et commandée par Kyndryl et Microsoft, reflète les perspectives de 1 355 leaders mondiaux de la durabilité couvrant 20 pays et 9 groupes industriels. Menée entre août et septembre 2024, cette étude vise à combler le fossé entre durabilité et technologie en examinant les rôles de la stratégie, des données et de l’IA dans la réalisation des objectifs de durabilité. Pour en savoir plus sur l’étude "From Insights to Action : The Impact on Sustainability - The Global Sustainability Barometer."