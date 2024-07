Etude ESG x Hitachi Vantara : Le manque de gouvernance, d’infrastructure adaptée et de talents IT sont les freins à l’adoption de l’IA Générative en entreprise

juillet 2024 par ESG x Hitachi Vantara

Malgré l’intérêt croissant pour l’IA générative (GenAI), il existe des freins susceptibles de menacer l’implémentation réussie des projets basés sur cette technologie. Une étude conjointe sur cette adoption, a été commanditée par Enterprise Strategy Group (ESG) et Hitachi Vantara, filiale d’Hitachi, Ltd. Elle explore le rôle clé de l’infrastructure de données et les initiatives à mettre en œuvre pour une implémentation réussie de l’IA Générative en entreprise. Ainsi, 97 % des organisations ayant adopté l’IA Générative l’intègrent parmi les 5 priorités de l’entreprise ; les entreprises américaines étant 35 % plus susceptibles d’affirmer qu’il s’agit de la priorité N°1, comparée aux Européens.

En outre, près des deux tiers des répondants (63 %) déclarent avoir déjà identifié au moins un cas d’usage pour l’IA Générative. Cette volonté de mise en œuvre de l’IA Générative présente néanmoins quelques facteurs de risques pour les entreprises :

• Moins de la moitié des organisations (44%) ont mis en place des politiques bien définies et complètes concernant l’IA Générative.

• Un peu plus d’un tiers (37 %) estime que leurs infrastructures et leurs écosystèmes de données sont bien prêtes pour le déploiement des solutions d’IA Générative. Les cadres dirigeants sont néanmoins 1,3 fois plus susceptibles de reconnaître que leur infrastructure et leur écosystème de données sont prêts pour cette intégration. Ces chiffres traduisent un décalage assez net dans les perceptions.

• 61 % des personnes interrogées reconnaissent que la plupart des utilisateurs ne savent pas comment tirer parti de cette technologie et 51 % déplorent le manque de collaborateurs qualifiés en IA Générative.

• 40 % des personnes interrogées déclarent ne pas être bien informées concernant la planification et la mise en application des projets basés sur l’IA Générative.

« Les entreprises surfent sur la vague de l’IA Générative mais les jalons d’une adoption réussie ne sont pas encore posés. Pour répondre à ce défi et ainsi tirer parti du plein potentiel de l’IA Générative, les entreprises doivent disposer d’une infrastructure robuste, sécurisée et capable de répondre aux exigences de cette technologie », déclare Ayman Abouelwafa, chief technology officer chez Hitachi Vantara. »

Bâtir un socle pour l’IA Générative en entreprise

Les résultats de l’étude montrent que les organisations recherchent des options d’infrastructures peu onéreuses, mais la confidentialité et la latence sont également des facteurs importants à prendre en compte. 71% des personnes interrogées reconnaissent que leur infrastructure doit être modernisée avant d’envisager des projets d’IA Générative. Une écrasante majorité de personnes interrogées (96%) dit préférer les modèles non-propriétaires, 86% vont tirer parti du modèle RAG (Génération Augmentée de Récupération) et 78% plébiscitent un mélange de solutions on-premise et cloud public pour l’intégration et l’utilisation des solutions d’IA générative. À long terme, les organisations s’attendent cependant à ce que l’utilisation de modèles propriétaires augmente - 6 fois plus selon l’étude - à mesure que les entreprises acquièrent de l’expertise et cherchent à se démarquer de la concurrence.

« Le besoin de précision montre que les organisations donnent la priorité à l’intégration des données les plus pertinentes et les plus récentes dans un grand modèle de langage (LLM). Aussi, les entreprises témoignent de leur volonté de suivre le rythme de la technologie, des réglementations et des modèles de données évolutifs », explique Mike Leone, principal analyst au sein d’Enterprise Strategy Group. « La gestion des données avec une infrastructure adaptée permettra non seulement d’atteindre des niveaux de précision plus élevés, mais également d’améliorer la fiabilité à mesure que les données et les conditions commerciales évoluent. »

Avantages et freins liés à l’adoption de l’IA Générative

L’étude dévoile que plusieurs usages poussent les entreprises à adopter l’IA générative mais, à contrario, que certains les font hésiter. Les cas d’utilisation les plus cités sont l’automatisation et l’optimisation des processus (37 %), l’analyse prédictive (36 %) et la détection des fraudes (35 %). Il n’est donc pas étonnant que l’amélioration de l’efficacité opérationnelle soit le domaine pour lequel les entreprises obtiennent le plus de résultats. Cependant, moins de la moitié des organisations (43%) a réalisé des bénéfices jusqu’à présent.

Concernant les principales préoccupations et les défis rencontrés, plus de 4 répondants sur 5 (81 %) s’accordent sur la nécessité de garantir la confidentialité et la conformité des données lors de la création et de l’utilisation d’applications qui exploitent l’IA générative. 77 % reconnaissent que les problèmes de qualité des données doivent être résolus avant d’accepter les résultats de l’IA Générative.

Hitachi Vantara développe des solutions d’IA pour répondre aux besoins des entreprises modernes. L’entreprise a récemment lancé Hitachi iQ, une suite de solutions optimisées pour les workloads d’IA, qui au-delà de l’intégration et des tests, inclut des capacités spécifiques à l’industrie en plus du stack de solutions d’IA. Ceci les rend plus efficaces pour l’activité de l’entreprise. En complément d’Hitachi iQ, le Center for Excellence (COE) for generative AI de Hitachi, accompagne les clients en matière de contrôle des risques afin qu’ils puissent accélérer leur transformation numérique et devenir les leaders de l’IA d’aujourd’hui et les leaders du marché de demain.