Étude Dell Technologies : une entreprise française sur deux considère que l’IA générative a le potentiel de transformer la sécurité, la productivité et l’expérience client

avril 2024 par Patrick LEBRETON

Près de 60% des entreprises françaises affirment avoir entamé le déploiement de solutions d’IA générative. Près de la moitié des décideurs IT français estiment que l’IA générative a le potentiel d’améliorer significativement la sécurité, la productivité et l’expérience client des entreprises. Les trois quarts des décideurs informatiques français favorisent un modèle sur site ou hybride pour relever les défis anticipés lors de l’implémentation de l’IA

Dell Technologies dévoile les résultats de sa dernière étude Innovation Catalyst, menée par Vanson Bourne auprès de 300 décideurs IT et métier en France. Cette enquête révèle que 78 % des personnes interrogées estiment que l’intelligence artificielle (IA) et l’IA générative vont apporter des transformations profondes à diverses industries et secteurs d’activité.

L’étude souligne un optimisme généralisé à l’égard de l’IA et de l’IA générative, mais met en lumière des différences considérables dans le niveau de préparation des entreprises à la rapidité du changement. Alors que 81 % des répondants se disent bien positionnés sur le plan concurrentiel et affirment disposer d’une stratégie métier robuste, un peu plus de la moitié (52 %) n’ont aucune certitude quant à l’évolution de leur secteur dans les trois à cinq prochaines années. 48 % d’entre eux admettent avoir du mal à suivre le rythme de l’innovation. Sur ce dernier point, les répondants français se distinguent en étant davantage réceptifs à la technologie que leurs homologues internationaux, étant donné que près de 60% des répondants à l’échelle mondiale soulignent cette problématique.

Parmi les défis à surmonter pour stimuler l’innovation, les répondants citent : la pénurie de talents (31 %), le manque de temps dédié à l’innovation en comparaison avec la gestion quotidienne de l’entreprise (29 %), ainsi que le manque d’adhésion des salariés et leur résistance au changement (26 %). Les décideurs IT et métiers français semblent moins concernés par les défis en matière de sécurité et de budget que leurs homologues à l’international.

IA générative : du projet à l’implémentation

Selon les répondants, l’IA générative a un potentiel de transformation significative pour améliorer la sécurité informatique (52 %), la productivité (47 %) et l’expérience client (47 %). Ils sont également conscients des défis à relever : 63 % craignent que l’IA générative n’introduise de nouveaux problèmes de sécurité et de confidentialité, tandis que 70 % reconnaissent que leurs données et leur propriété intellectuelle sont trop précieuses pour être intégrées à un outil d’IA générative accessible à des tiers.

Plus généralement, les réponses indiquent que les organisations se concentrent sur les aspects pratiques de l’IA générative à mesure qu’elles concrétisent leurs projets d’implémentation : 58 % d’entre elles affirment avoir entamé le déploiement des solutions d’IA générative. Alors qu’elles progressent dans leur adoption, les organisations cherchent à définir les risques et à identifier les facteurs responsables. Ainsi, 73 % des répondants français estiment que la responsabilité d’un dysfonctionnement ou d’un comportement indésirable de l’IA incombe à l’organisation plutôt qu’à la machine, à l’utilisateur ou au public.

Les organisations font face aux menaces à la cybersécurité

La cybersécurité reste une préoccupation majeure pour les organisations. Ces inquiétudes sont justifiées, comme en témoigne 78 % des entreprises françaises qui affirment avoir subi une attaque ayant affecté leur sécurité informatique au cours des 12 derniers mois. Une large majorité (89 %) adopte une stratégie de déploiement « Zero Trust » et 77 % affirment avoir mis en place un plan de réponse aux incidents (Incident Response Plan, IRP) pour se remettre d’une cyberattaque ou d’une fuite de données.

Les trois principales menaces citées sont l’hameçonnage (phishing), les violations de données et les malwares. Les défis liés à l’hameçonnage illustrent une problématique plus large mise en évidence par cette enquête : le rôle des collaborateurs en matière de menaces de sécurité. 54 % des personnes interrogées, par exemple, estiment que certains employés contournent les directives et les pratiques de sécurité IT sous prétexte qu’elles nuisent à l’efficacité et à la productivité, et 64 % déclarent que les menaces internes à l’organisation sont une préoccupation majeure. Ces données confirment la nécessité de mettre l’accent sur la formation, car les collaborateurs constituent la première ligne de défense.

Une bonne infrastructure technologique, gage de réussite pour les entreprises

Alors que l’IA générative ne cesse de monter en puissance, la nécessité de mettre en place des infrastructures de données modernes et robustes devient cruciale pour répondre à l’augmentation considérable des volumes de données engendrés par l’essor de l’IA générative. En effet, d’après l’étude Innovation Catalyst de Dell Technologies, l’une des priorités majeures des entrepris pour accélérer l’innovation est d’investir dans une infrastructure moderne et évolutive. La plupart des décideurs informatiques français (75 %) disent préférer un modèle sur site ou hybride, afin de relever les défis inhérents à la mise en œuvre de l’IA. La prédisposition à adopter des solutions hybrides ou sur site est encore plus marquée au niveau global, où elle atteint 82 %.

La capacité à partager les données au sein de l’entreprise constitue également un élément clé du casse-tête de l’innovation, avec 1 entreprise sur 3 seulement (32 %) affirmant qu’elle peut aujourd’hui transformer ses données en informations exploitables en temps réel. Cependant, les réponses indiquent que les organisations s’attaquent à ce défi, 79 % d’entre elles considèrent en effet les données comme un facteur de différenciation, soulignant ainsi que leur stratégie d’IA doit inclure à la fois l’utilisation et la protection des données. De plus, 37 % estiment que la majorité de leurs données proviendra de la périphérie (Edge) dans les cinq prochaines années.

L’étude a également mis en évidence les points suivants :

– Compétences : 47 % affirment que leur secteur souffre actuellement d’une pénurie de talents nécessaires à l’innovation (un chiffre qui monte à 67 % au niveau global). La maîtrise de l’IA, l’esprit entrepreneurial et l’agilité d’apprentissage se classent parmi les principales aptitudes et compétences recherchées pour les cinq prochaines années.

– Développement durable : pour 41 % des répondants, il est important de favoriser les innovations durables sur le plan de l’environnement. L’efficacité énergétique est une priorité, avec 81 % des entreprises testant des solutions « as-a-Service » pour gérer leur environnement IT plus efficacement et 67 % transférant activement l’inférence IA dans l’Edge pour gagner en efficacité énergétique.

– Considérer l’IT comme un partenaire stratégique : à l’heure actuelle, 79 % des décideurs métier justifient l’exclusion des décideurs informatiques des conversations stratégiques, alors que les deux départements considèrent la consolidation de leurs relations comme le deuxième domaine d’amélioration le plus important.