Étude Cloudera : Près de 90 % des entreprises utilisent l’IA, mais n’en tirent pas pleinement parti du fait d’une infrastructure obsolète et de compétences insuffisantes

novembre 2024 par Cloudera

Cloudera communique les résultats de son étude, The State of Enterprise AI and Modern Data Architecture. Ce rapport s’appuie sur une enquête menée auprès de 600 responsables IT aux États-Unis et dans les zones EMEA et APAC. Il explore les applications actuelles et les problématiques liées à l’adoption de l’IA dans les entreprises internationales. Il se penche également sur les plans d’adoption de l’IA, l’état de l’infrastructure de données et les avantages de la gestion de données hybrides en relation avec l’adoption de l’IA d’entreprise. Bien qu’une grande majorité d’entreprises adoptent l’IA (88 %), cette enquête révèle que beaucoup ne disposent pas encore de l’infrastructure de données et des compétences nécessaires pour en tirer véritablement parti.

Phénomène désormais mondial, l’IA booste les opérations métier, autorise des prises de décision éclairées, accélère l’innovation et améliore l’expérience client et employé. Malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas encore en mesure d’en bénéficier. Selon les résultats de l’enquête, les principaux obstacles à l’adoption de l’IA concernent les inquiétudes liées aux risques de sécurité et de conformité (74 %), le manque de formation ou de talents (38 %) et le coût trop élevé des outils d’IA (26 %). En dépit d’une adoption rapide, de nombreux piliers d’une stratégie d’IA résiliente sont négligés ou oubliés.

Conclusion majeure de l’enquête : tous les efforts en matière d’IA sont en fin de compte liés à des données fiables. 94 % des personnes interrogées déclarent avoir confiance dans leurs données. 55 % d’entre elles déclarent toutefois n’avoir aucunement l’intention d’accéder à l’ensemble des données de l’entreprise. Cette attitude tient à des problématiques telles que des ensembles de données contradictoires (49 %), l’incapacité à gérer les données sur toutes les plateformes (36 %) et une trop grande quantité de données (35 %). De nombreuse organisations ne disposent pas d’une architecture de données leur permettant de consulter de manière sécurisée, accessible et fiable les données de toute l’organisation, où qu’elles se trouvent.

L’IA permet d’automatiser et de rationaliser les processus IT, de créer des chatbots capables de répondre rapidement et efficacement aux besoins des clients et d’exploiter l’analyse pour de meilleures prises de décision. L’enquête révèle d’ailleurs que les principaux cas d’usage de l’IA incluent l’amélioration de l’expérience client (60 %), l’augmentation de l’efficacité opérationnelle (57 %) et l’accélération de l’analyse (51 %).

● Améliorer l’expérience client : Les entreprises exploitent l’IA afin d’offrir à leurs clients une expérience plus sûre, plus simple et plus intuitive. Elles utilisent notamment l’IA pour améliorer la sécurité et la détection des fraudes (59 %), automatiser certains aspects du support client (58 %), tirer parti du service client prédictif (57 %) et alimenter les chatbots (55 %).

● Accroître l’efficacité opérationnelle : Les entreprises intègrent l’IA dans presque toutes les facettes de leur activité. Les services IT ne sont pas les seuls à utiliser l’IA. 52 % des personnes interrogées l’utilisent pour le service client, par exemple avec des chatbots mieux informés. 45 % l’utilisent pour le marketing, avec analyse des données des centres d’appels, afin de proposer aux clients des incitations plus ciblées.

● Accélérer l’analyse : Les entreprises exploitant l’IA bénéficient d’une meilleure compétitivité grâce à un accès plus rapide, plus facile et plus fiable aux analyses, d’où des prises de décision plus avisées. Pour près de 80 % des personnes interrogées, il est « tout à fait » ou « très » vrai que leur entreprise utilise toutes les données à sa disposition pour prendre des décisions métier plus judicieuses. Les données d’une entreprise fournissent des informations stratégiques et il est donc vital d’y avoir accès.

« La qualité des données, dans la majorité des entreprises, n’est pas excellente. Les données sont dispersées dans différentes infrastructures et ne sont pas documentées de manière efficace. Les problématiques identifiées par notre enquête ne sont que les conséquences de cette situation. », souligne Abhas Ricky, Chief Strategy Officer de Cloudera. « Le plus important, pour l’adoption de l’IA, est la capacité à gérer les données où qu’elles se trouvent - pouvoir exécuter des modèles de manière rentable là où résident les données. Les entreprises commencent à réaliser qu’il est plus intéressant d’apporter les modèles d’IA à leurs données plutôt que d’apporter les données à ces modèles. »

Cloudera est le seul véritable lac de données hybride ouvert qui apporte l’analyse et l’IA aux données d’entreprise. Avec plus de 25 exaoctets de données gérées (autant que les hyperscalers du marché), Cloudera est particulièrement bien placé pour aider les entreprises à organiser et gérer leurs données de manière efficace et sécurisée. Elles peuvent exploiter toute la puissance de leurs données, se fier à leur exactitude et s’y appuyer pour l’analyse et les prises de décisions métier.