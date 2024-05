Étude Cisco : Les développeurs passent plus de temps à lutter contre les problèmes qu’à innover

mai 2024 par Cisco

Cisco présente les résultats d’une étude expliquant que les développeurs passent plus de la moitié de leur temps (57%) en cellule de crise à résoudre des problèmes de performance d’applications, plutôt que de se consacrer au développement de nouvelles applications et à la stratégie d’innovation de leur entreprise.

Les développeurs jouent un rôle essentiel dans la création, le déploiement et la maintenance des

applications et des services numériques, indispensables aujourd’hui au fonctionnement des entreprises.

Et la pression qui pèse sur eux n’a jamais été aussi forte. Au niveau mondial, 85% des développeurs

interrogés déclarent voir augmenter la pression pour accélérer leur vitesse de production, tandis que

77% soulignent la pression croissante pour offrir des expériences numériques transparentes et

sécurisées.

Mais, alors que l’on attend des développeurs qu’ils fournissent de nouveaux outils et de nouvelles

fonctionnalités toujours plus rapidement, ils sont dans le même temps en charge de résoudre des

demandes incessantes émanant des ingénieurs en fiabilité des sites (SRE : Site Reliability Engineers) et des

équipes opérations (ITOps) pour gérer la disponibilité et la performance des applications. En

conséquence, ils passent des heures en réunion de cellules de crise à résoudre les problèmes techniques

de leurs applications, au lieu de coder et de construire de nouvelles applications.

Un manque d’informations essentielles sur la performance des applications

Pour les développeurs, ce problème est dû au fait que leurs entreprises ne disposent pas des bons outils

pour leur donner la visibilité nécessaire afin de comprendre la cause des problèmes qui touchent aux

applications. Selon eux, les services informatiques n’ont pas une visibilité complète et unifiée sur les

applications et le stack applicatif. Ils sont donc très préoccupés par les conséquences potentielles de cette

situation, les trois quarts (75%) d’entre eux craignant que le manque de visibilité et d’information sur les

performances informatiques n’augmente les risques d’interruption de service et de perturbation des

applications essentielles à l’activité de leur entreprise.

Cette situation affecte considérablement le moral des développeurs, 82% d’entre eux admettant qu’ils se

sentent frustrés et démotivés, et 54 % étant de plus en plus enclins à quitter leur emploi actuel. Ces

résultats devraient être un signal d’alerte pour les entreprises qui dépendent désormais des

développeurs pour créer les expériences numériques fiables et intuitives que les utilisateurs attendent.

Avec une demande très forte pour des compétences en développement sur un marché tendu et une

réserve de talents limitée, les entreprises ne peuvent pas se permettre un exode des talents simplement

parce que leurs équipes informatiques ne disposent pas des outils dont elles ont besoin pour faire leur

travail.

« La plupart des services informatiques ont déployé une multitude d’outils de surveillance dans différents

domaines, mais ils ne sont pas à la hauteur des environnements informatiques complexes et dynamiques

d’aujourd’hui. Ce qui empêche les responsables IT de générer une vue complète et unifiée de leurs

applications », a déclaré Shannon McFarland, vice-président de Cisco DevNet. « Lorsque les choses

tournent mal, il est très difficile d’identifier la racine du problème, ce qui entraîne souvent des situations

de crise et oblige les développeurs à passer des heures à essayer d’aider leurs collègues pour remédier à la

situation. »

Le potentiel de l’observabilité full-stack

Il est encourageant de constater que les développeurs sont parfaitement conscients qu’il existe des

solutions. 91% d’entre eux estiment qu’ils devraient jouer un rôle plus important dans l’élaboration et

dans le choix des solutions nécessaires au sein de leur entreprise. Les développeurs considèrent que

l’observabilité full-stack pourrait changer la donne, en offrant aux équipes SRE et ITOps, la visibilité

unifiée sur les applications et l’infrastructure, à la fois dans les environnements cloud native et

on-premises.

Bien que les développeurs ne soient pas les principaux utilisateurs des solutions d’observabilité full-stack

– se concentrant plutôt sur leurs domaines d’expertise spécifiques – 78% pensent que la mise en oeuvre

de l’observabilité full-stack au sein de leur entreprise serait bénéfique. Ils reconnaissent les avantages

d’une visibilité unifiée sur l’ensemble de l’environnement technologique et admettent que l’observabilité

full-stack permettrait aux équipes IT d’identifier plus facilement et plus rapidement les problèmes, d’en

comprendre les causes et de mettre en oeuvre les mesures de remédiation nécessaires. Il en résulterait

une diminution du nombre de responsables IT issus d’équipes de différents domaines qui devraient

participer à des réunions en cellule de crise, libérant ainsi les talents, y compris les développeurs, pour

qu’ils puissent se concentrer sur leur travail.

76% des développeurs sont allés jusqu’à déclarer qu’il leur était devenu impossible d’effectuer

correctement leur travail parce que les équipes SRE et ITOps ne disposaient pas des informations dont ils

avaient besoin pour gérer efficacement les performances informatiques. Ce qui explique pourquoi 94%

des développeurs considèrent l’observabilité full-stack comme l’élément central qui les aiderait à se

concentrer sur l’innovation.

Le rôle de l’intelligence artificielle (IA)

Au-delà de l’observabilité full-stack, de nombreux développeurs (39%) estiment également que leur

entreprise (et eux-mêmes) bénéficieraient du déploiement de l’IA pour automatiser la détection et la

résolution des problèmes applicatifs. Plutôt que de s’appuyer sur des processus manuels, l’IA permet aux

équipes informatiques d’analyser des volumes considérables de données, d’identifier les problèmes et

d’appliquer des correctifs en temps réel.

En outre, les développeurs sont prêts à adopter de nouvelles méthodes de travail au sein du service

informatique afin d’améliorer l’efficacité, la productivité et de rationaliser la gestion des performances

des applications. La majorité d’entre eux (57%), pensent qu’il faut renforcer la collaboration entre les

développeurs et les équipes informatiques. Cela se traduit déjà par la mise en oeuvre de méthodes de

tests amont oeuvreet à l’adoption généralisée des méthodologies DevOps et DevSecOps, de sorte que les

considérations relatives à la disponibilité, à la performance et à la sécurité des applications soient

intégrées nativement dans le cycle de vie de développement de l’application.

« À une époque où les développeurs sont très demandés, les entreprises doivent faire tout ce qui est en

leur pouvoir pour donner à leurs équipes les outils dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel

et maximiser leur impact », a ajouté M. McFarland. « L’observabilité full-stack est devenue essentielle.

Sans elle, les équipes informatiques ne peuvent tout simplement pas fournir les niveaux d’expériences

numériques exigés par les consommateurs aujourd’hui. »

Résumé :

● Les développeurs estiment que le rythme actuel de l’innovation ne sera pas viable si les

entreprises ne n’équipent pas les équipes informatiques des outils dont elles ont besoin.

● En l’absence d’outils adéquats pour comprendre les causes profondes des problèmes de

performance des applications et les résoudre rapidement, les développeurs passent des heures

en débogage d’applications, au lieu de coder pour lancer de nouvelles applications.

● Les développeurs considèrent l’observabilité full-stack comme un outil essentiel leur permettant

de s’affranchir de la surveillance et de favoriser l’innovation.

Méthodologie

Cisco a mené une étude auprès de 500 développeurs répartis entre les États-Unis (200), le Royaume-Uni

(100), l’Australie (30) et le reste du monde (170 - dont l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la

Scandinavie, le Japon, Singapour et l’Inde). L’étude a été menée par Insight Avenue en mars et avril 2024.