Étude BT - La cyber-agilité : un levier de croissance de 20 % et un potentiel de 198 milliards d’euros de revenus mondiaux

avril 2025 par BT

Les 6 dimensions d’une organisation cyber-agile

L’étude montre que les organisations cyber-agiles affichent des taux de croissance supérieurs à ceux de leurs homologues et se targuent d’une plus grande capacité à innover, à communiquer et à collaborer. Elles atteignent mieux leurs objectifs actuels et sont mieux préparées pour l’avenir.

Les entreprises interrogées ont été évaluées selon 6 aspects de la cyber-agilité : sensibilisation, conformité, connectivité, stratégie, compétences et innovation. En fonction de leurs scores, elles ont été classées en 3 catégories : Cyber Agile (19 %), Cyber Adaptable (68 %) et Cyber Statique (13 %). Les principales conclusions par aspect incluent :

1. Visibilité :

• 87 % des organisations cyber-agiles disposent d’une visibilité « élevée » ou « totale » sur leurs logiciels on-premise, contre 77 % pour les autres.

• 82 % ont une visibilité « élevée » ou « totale » sur leur écosystème cloud, contre 66 % pour les autres.

2. Conformité :

• 50 % des organisations cyber-agiles adoptent une approche « hautement proactive » face aux évolutions des réglementations cyber, contre seulement 22 % des autres organisations.

• Plus de 75 % des organisations cyber-agiles assurent une communication continue entre leurs équipes IT locales et globales pour garantir la conformité réglementaire.

3. Connectivité :

• Les scores de connectivité sont les plus bas dans l’ensemble, avec seulement 48 % des organisations cyber-agiles excellant dans ce domaine, contre 43 % des autres organisations.

• Toutefois, 65 % des organisations cyber-agiles déclarent disposer d’une forte visibilité et de protections efficaces pour leur infrastructure IT, contre seulement 31 % des autres organisations.

4. Stratégie :

• 60 % des organisations cyber-agiles alignent leur stratégie de cybersécurité avec leur stratégie globale d’entreprise, contre seulement 27 % des autres organisations.

• 40 % des dirigeants estiment que leurs budgets de cybersécurité n’évoluent pas au même rythme que la montée des menaces, avec seulement 10 % des budgets IT alloués à la sécurité.

5. Compétences :

• 75 % des dirigeants d’organisations cyber-agiles affirment que tous les employés sont conscients de leurs responsabilités en matière de sécurité IT, contre 64 % des autres organisations.

• Pour garder une longueur d’avance, 43 % des organisations cyber-agiles recrutent des spécialistes en sécurité IA et machine learning, et 40 % embauchent des experts en conformité cybersécurité.

6. Innovation :

• 82 % des dirigeants d’organisations cyber-agiles estiment que l’innovation en cybersécurité stimule l’innovation globale de leur entreprise.

• 73 % des dirigeants, toutes organisations confondues, considèrent que l’essor de l’IA générative et de l’IA shadow en entreprise rend la cybersécurité plus cruciale que jamais.

La connectivité reste un défi pour toutes les organisations, soulignant la nécessité d’une meilleure visibilité et de protections renforcées à mesure que l’infrastructure réseau évolue.

Cyber-agilité : un moteur de croissance et de résilience

Les organisations cyber-agiles étudiées considèrent la cybersécurité comme la pierre angulaire de leur écosystème technologique, 89 % d’entre elles affirmant qu’elle constitue le socle de leur système IT.

Les trois quarts des organisations cyber-agiles se disent « très » ou « extrêmement préparées » à faire face aux cyberattaques, contre seulement 51 % des autres organisations.

D’après l’étude, au cours des 3 dernières années, les organisations cyber-agiles ont enregistré des taux de croissance supérieurs de 20 % par rapport aux autres entreprises. Si toutes les entreprises des 8 marchés analysés atteignaient ce niveau de croissance en améliorant leur cyber-agilité, 198 milliards d’euros de revenus supplémentaires pourraient être générés à l’échelle mondiale et 97 milliards d’euros de valeur ajoutée brute. La valeur ajoutée brute est une mesure de la production économique, calculée comme la valeur ajoutée aux biens et services achetés.

En France, le taux de croissance des organisations cyber-agiles a dépassé celui des autres entreprises de 10 % entre 2021 et 2023. Cependant, seules 21 % des organisations françaises étudiées répondent aux critères d’une organisation cyber-agile. Si les autres entreprises analysées en France amélioraient leur cyber-agilité pour atteindre ce niveau de croissance, elles pourraient générer 7 milliards d’euros de revenus supplémentaires et 3,5 milliards d’euros de valeur ajoutée brute.

Tristan Morgan, Managing Director Security au sein de BT, explique :

« Les organisations qui investissent dans des solutions innovantes, forment leurs équipes et intègrent la sécurité dans leur stratégie d’entreprise enregistrent un succès tangible. Les organisations cyber-agiles connaissent une croissance plus rapide, communiquent et innovent plus librement, et ont plus de chances d’atteindre leurs objectifs en matière de durabilité. L’étude est formelle : les entreprises qui font de la cyber agilité une priorité bénéficient d’un avantage concurrentiel ».