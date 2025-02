Être veilleur stratégique en 2025 : 5 qualités professionnelles essentielles

février 2025 par Arnaud Marquant Directeur des opérations KB Crawl SAS

Dans un monde où l’information constitue à la fois une ressource précieuse et un défi à maîtriser, le veilleur stratégique joue un rôle majeur. Pour faire face aux enjeux actuels, un ensemble de qualités humaines, intellectuelles et techniques lui sont nécessaires.

Près de 950 000 lycéens sont actuellement en train de réfléchir à leurs choix d’orientation et amenés à participer à la procédure Parcoursup. Dans ce contexte, la veille stratégique peut apparaître comme une voie d’avenir pour les passionnés d’information, d’analyse et de technologie. Pour autant, le métier de veilleur est encore peu connu du grand public. Quelles sont les qualités professionnelles nécessaires à son exercice ? Cinq d’entre elles sont particulièrement importantes à considérer.

1. Spécialiste avant tout : la maîtrise sectorielle

Un veilleur stratégique ne se contente pas de collecter des informations : il doit comprendre en profondeur le secteur d’activité dans lequel il évolue, en connaître les acteurs, les tendances, les innovations et les évolutions réglementaires. Son expertise lui permet d’interpréter correctement les données et d’apporter une véritable valeur ajoutée. Il n’est pas un simple relais d’informations, mais un analyste capable de discerner l’essentiel du superflu et d’anticiper les évolutions.

2. Une curiosité insatiable : explorer au-delà des sources classiques

Le veilleur doit être avide d’informations et constamment à l’affût des nouveautés. Sa curiosité l’amène à diversifier ses sources : médias spécialisés, forums, réseaux sociaux, publications académiques, sources plus informelles (think tanks, blogs, vlogs…). Cette curiosité doit s’accompagner d’un esprit critique affûté, pour ne pas dire d’une grande rigueur : le veilleur doit en effet être capable de vérifier la fiabilité de ses sources et de trier l’information pertinente pour son entreprise. Son objectif ? Apporter des insights utiles et impactants aux décideurs de son organisation.

3. L’art de la synthèse : donner du sens à l’information

Face à l’infobésité croissante, un bon veilleur exerce une action de filtrage avant d’agir en simple collecteur d’informations. Il doit pour cela savoir extraire l’essentiel, éliminer le « bruit informationnel » et structurer ses analyses pour les rendre accessibles et exploitables. Cela implique un travail minutieux de sélection et de mise en perspective. Car la veille véritable ne se limite pas à compiler des articles : elle doit fournir une lecture stratégique, claire et percutante, adaptée aux besoins des dirigeants et des équipes opérationnelles.

4. La fibre marketing : savoir diffuser et valoriser l’information

Du savoir-faire au faire savoir… Une veille efficace ne sert à rien si elle n’est pas bien diffusée. Le veilleur doit donc être un communicant capable de choisir les bons formats et les bons canaux afin de toucher ses audiences. Newsletters, tableaux de bord, rapports visuels, vidéos explicatives… il doit adapter ses livrables en fonction de son public. Le marketing de la veille est ici essentiel : il ne s’agit pas seulement de produire de l’information, mais de s’assurer qu’elle soit lue et utilisée.

5. Un technicien averti : la maîtrise des outils de veille

Dernière qualité, et non des moindres : aujourd’hui plus qu’hier, un veilleur stratégique doit être un expert des plateformes de veille. La collecte d’informations repose de plus en plus sur des outils puissants qu’il doit savoir paramétrer avec précision pour obtenir des résultats pertinents et éviter l’infobésité. Solution complète et personnalisable, collecte automatisée et polyvalente, enrichissement et analyse avancée des données grâce à des modules dédiés, diffusion ciblée de l’information, intégration des réseaux sociaux… Le veilleur doit maîtriser les techniques avancées de recherche, comprendre le fonctionnement des algorithmes et savoir exploiter les fonctionnalités les plus fines des solutions de veille – notamment à l’heure du déploiement de l’intelligence artificielle.

Le métier de veilleur stratégique, bien que relativement méconnu, offre une opportunité unique pour ceux qui s’intéressent à l’information, à l’analyse et à la technologie. En développant les qualités professionnelles décrites plus haut, les futurs professionnels pourront non seulement s’épanouir dans ce rôle, mais aussi apporter une valeur ajoutée significative aux organisations, dans un monde où la maîtrise de l’information est devenue un prérequis stratégique fort.