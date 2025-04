ESET Research analyse l’ascension de RansomHub et de son outil EDRKillShifter

avril 2025 par ESET

ESET a analysé l’écosystème actuel des ransomwares, avec un focus particulier sur RansomHub et son modèle de vente de service de rançongiciel (ransomware as service). Ce nouveau gang de ransomware-as-a-service prend la tête des fournisseurs de logiciels malveillants chiffrant et de leurs services associés. Ce rapport révèle des liens entre RansomHub et les gangs Play, Medusa et BianLian, tout en mettant en évidence EDRKillShifter, un outil développé par RansomHub pour contourner les systèmes de détection et réponse des endpoints (EDR).