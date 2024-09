ESET reconnu comme acteur majeur de la protection et la défense contre les menaces mobiles, dans le dernier rapport The Forrester Wave™

septembre 2024 par Marc Jacob

ESET annonce sa présence dans le rapport The Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024, qui a identifié et évalué les 11 meilleurs fournisseurs de lutte contre les menaces mobiles (MTD). Cette reconnaissance souligne l’offre complète d’ESET, qui permet aux organisations de protéger leurs flottes mobiles contre un paysage croissant d’attaques spécifiques aux mobiles et positionne ESET parmi les fournisseurs leaders du marché MTD.

Les appareils mobiles sont tout aussi vulnérables aux attaques que les terminaux traditionnels. Comme indiqué dans le rapport The Forrester Wave™ Mobile Threat Defense Solutions¹ : "Les utilisateurs de smartphones et de tablettes sont habitués à ce que ces appareils fonctionnent plus rapidement que les ordinateurs de bureau. Mais cette vitesse signifie que les exploits et les compromissions de ces terminaux et de leurs applications peuvent avoir un impact immédiat sur votre organisation." Les organisations doivent faire face à ces menaces afin de protéger leurs données sensibles et d’assurer la continuité de leurs activités. Bien que les systèmes d’exploitation et les applications mobiles soient généralement conçus en tenant compte de la sécurité, ils ne sont pas à l’abri des cybermenaces et nécessitent des couches de protection supplémentaires pour protéger à la fois les appareils et les données qui s’y trouvent.

ESET Mobile Threat Defense fournit une protection complète pour les appareils mobiles, couvrant à la fois les menaces courantes et avancées. Complètement intégré à la plateforme ESET PROTECT, il simplifie la gestion de la sécurité en éliminant le besoin de multiples consoles. Second facteur de simplification, le système de licences permet une couverture complète de la flotte mobile avec un ratio d’un pour un par rapport aux terminaux. Ainsi, la solution est incluse sans frais supplémentaires dans tous les niveaux d’abonnement cloud à partir d’ESET PROTECT Advanced. Troisième facteur de simplification, la gestion des appareils est possible avec une large gamme de solutions prises en charge, notamment Microsoft Intune, Microsoft Entra ID, VMware Workspace ONE et Apple Business Manager (ABM).

Le rapport Forrester vise à fournir une évaluation des fournisseurs de sécurité mobile les plus importants du marché. Les critères d’évaluation sont divisés en trois catégories : l’offre actuelle, la stratégie et l’innovation des fournisseurs ; et leur présence sur le marché.

Comme indiqué dans le rapport The Forrester Wave™ Mobile Threat Defense Solutions¹, "Les clients sollicités ont apprécié le composant MDM fourni par ESET, éliminant le besoin d’une autre solution MDM/UEM, ainsi que la facilité de déploiement et d’intégration dans la plate-forme ESET PROTECT."

Les points forts d’ESET comprennent une forte adoption parmi les PME et une croissance encore plus rapide parmi les entreprises, soutenues par un vaste écosystème de partenaires mondiaux. Il est particulièrement bien adapté aux organisations utilisant d’autres solutions ESET et à celles qui utilisent principalement des appareils Android. De plus, ESET se différencie de ses concurrents en offrant une couverture des vecteurs d’attaque mobiles.

[1] The Forrester Wave™ : Mobile Threat Defense Solutions, Q3 2024. Paddy Harrington and Team. July 16, 2024