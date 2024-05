ESET étend sa gamme de services managés MDR aux PME et aux Grandes Entreprises

mai 2024 par Marc Jacob

ESE annonce le déploiement de deux nouveaux niveaux d’abonnement à son service MDR : ESET PROTECT MDR destiné aux petites et moyennes entreprises (PME) et ESET PROTECT MDR Ultimate pour les grandes entreprises. Ces deux niveaux, sur la base de l’abonnement d’ESET PROTECT Elite, fournissent aux entreprises non seulement les outils et services pour détecter les menaces, mais également les compétences humaines pour répondre à ces problématiques. Alimentée par l’IA et complétée par une analyse humaine experte, cette offre protège nos clients 24h/24 et 7j/7.

ESET PROTECT MDR assure une protection continue, contre les menaces communes, incluant la sécurisation des terminaux, des e-mails et des applications cloud, la détection et la correction des vulnérabilités, ainsi que la surveillance, la recherche et la réponse aux menaces avancées. Cette solution vise à pallier la pénurie de compétences en cybersécurité et à garantir la conformité avec les normes d’assurance et les réglementations comme NIS2 ou SRI2 par exemple. Le temps moyen de détection et de réponse constaté est de seulement 20 minutes.

Aux grandes entreprises, ESET PROTECT MDR Ultimate garantit une protection proactive continue et une visibilité améliorée, assorties d’une chasse aux menaces personnalisée et d’une assistance à distance pour la réponse aux incidents de cybercriminalité. Ce service global est conçu pour soutenir les équipes SOC, en leur offrant un accès permanent à une expertise de haut niveau en analyse de menaces.

• L’apparition d’ESET Mobile Threat Defense (EMTD) apporte une protection nécessaire aux appareils mobiles de l’entreprise gratuitement pour tous les clients ESET protégé par ESET PROTECT Advanced (ou tout abonnement supérieur), assurant ainsi une gestion intégrée et une sécurité de tous les terminaux. Non seulement protéger les mobiles des menaces est important, mais leur gestion l’est tout autant (MDM – Mobile Device Management), ESET apporte une intégration à Microsoft Entra ID.

• Par ailleurs, les améliorations apportées à ESET Server Security incluent un pare-feu spécifiquement conçu pour les serveurs Windows, ainsi que la gestion des vulnérabilités et des correctifs.

• Enfin, ESET LiveGuard Advanced produit désormais des rapports comportementaux interactifs, donnant un aperçu détaillé des processus d’analyse des fichiers suspects par la technologie de sandboxing dans le cloud, renforçant ainsi une meilleure visibilité et un contexte clair pour les opérateurs de sécurité dans leur travail de détection et de réponse aux menaces.