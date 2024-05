ESET et Arctic Wolf s’associent pour offrir une solution de MDR

mai 2024 par Marc Jacob

Arctic Wolf offre aux entreprises une solution complète pour contrer les risques liés à la cybercriminalité, grâce à sa plateforme de gestion de sécurité cloud-native. Cette solution intègre des services variés tels que le MDR, la gestion des risques et la sensibilisation à la sécurité, tous proposés selon un modèle de prestation de services novateur dans le secteur. Ce modèle assure un accompagnement sur mesure à chaque entreprise. La solution d’Arctic Wolf aide ainsi ses utilisateurs à réduire les risques. Enfin, elle simplifie la réalisation des rapports de sécurité en se basant sur la télémétrie de la pile technologique du client. En intégrant ESET Inspect à son écosystème, Artic Wolf bénéficie non seulement d’un outil de défense proactive, mais aussi de l’expertise humaine de l’éditeur slovaque.

Pour les clients d’Artic Wolf , cette intégration se traduit par des avantages :

● Réponse aux incidents en temps réel, y compris l’analyse et la correction post-incident : ESET Inspect permettra de détecter les activités suspectes sur le Endpoint du client, en envoyant des alertes à Arctic Wolf, qui pourra alors mener une investigation de la menace, confirmer celle-ci, puis déployer une réponse immédiate suivie d’une analyse des données pour évaluer les dommages et se préparer aux menaces futures.

● Conformité réglementaire : Étant donné que les clients doivent se conformer à plusieurs normes réglementaires qui peuvent exiger des journaux détaillés de toutes les activités sur leurs Endpoints, ESET Inspect fournira ces journaux afin qu’Arctic Wolf puisse aider ses clients à assurer la mise en conformité.

● Sécurité managée pour les organisations : De nombreuses organisations n’ont souvent pas les ressources nécessaires pour héberger des équipes de sécurité internes, c’est pourquoi elles font appel à un partenaire externe comme Arctic Wolf pour les aider dans leurs cyberdéfenses. Grâce à ESET Inspect et à ses données, les clients d’Arctic Wolf seront mieux équipés pour fournir un haut niveau de sécurité aux organisations de presque toutes tailles sans qu’ils aient à embaucher et à former leur propre personnel de sécurité.

ESET Inspect correspond au module XDR de la plateforme ESET PROTECT, offrant une meilleure prévention, visibilité et correction des violations. Il s’agit d’une solution complète dotée de fonctionnalités riches telles que la détection, la gestion et la réponse aux incidents, la collecte de données et des indicateurs de compromission, la détection d’anomalies, la détection de comportement et les violations de politiques.