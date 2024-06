ESET est reconnu par le Forrester comme Fournisseur Notable dans son rapport Threat Defense Solutions Landscape

juin 2024 par Patrick LEBRETON

ESET est inclus dans le rapport de Forrester dressant le paysage des solutions de défense contre les menaces mobiles (Mobile Threat Defense). Forrester souligne dans ce rapport l’importance de la protection contre les logiciels malveillants qui ciblent les mobiles : « Les appareils mobiles sont tout aussi vulnérables aux attaques que les terminaux traditionnels tels que les ordinateurs portables et les serveurs. »

Forrester a analysé au total 16 fournisseurs y compris ESET. Cette analyse intervient peu de temps après le lancement réussi du module Mobile Threat Defense d’ESET, qui témoigne de son engagement à faire progresser la protection des mobiles. Le module s’intègre parfaitement à la plateforme ESET PROTECT, assure une couverture complète du vecteur d’attaque de la flotte mobile, et est inclus dans tous les niveaux d’abonnement cloud à partir d’ESET PROTECT Advanced, sans frais supplémentaires. Cette intégration garantit une gestion unifiée de la sécurité, supprimant ainsi la nécessité de gérer plusieurs consoles ou plateformes.

« Le rapport MTD Solutions Landscape de Forrester met en évidence l’importance d’une défense solide contre les menaces mobiles dans le paysage cyber actuel » , a expliqué Jakub Debski, Directeur des Produits chez ESET. « Le module Mobile Threat Defense d’ESET va au-delà des menaces traditionnelles pour s’adapter aux spécificités des plateformes mobiles, offrant ainsi une solution complète répondant aux besoins changeants du marché. ».

Le rapport identifie trois principaux cas d’usages pour lesquels les organisations cherchent à renforcer la sécurité de leur flotte mobile. Il s’agit de la prise en compte du travail à distance, les politiques BYOD et la sécurité des applications mobiles. Les cas d’usages étendus tels que l’assurance de la conformité, la sécurité des sous-traitants et la protection des cadres ont également été notés, bien que toutes les solutions MTD ne prennent pas en compte ces critères. ESET a déclaré que les clients le sélectionnent parce que sa solution répond aux principaux cas d’usages que sont : l’assurance de la conformité, la protection des cadres et les employés itinérants.