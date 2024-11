ESET dévoile WolfsBane, une nouvelle porte dérobée Linux du groupe APT Gelsemium

novembre 2024 par ESET

Les analystes en cyber threat intelligence d’ESET ont identifié WolfsBane, une nouvelle porte dérobée Linux, attribuée avec haute probabilité au groupe APT Gelsemium, aligné sur les intérêts chinois. Cette infrastructure malveillante vise principalement le cyberespionnage, avec pour objectif l’exfiltration de données sensibles comme les configurations système, les identifiants utilisateurs et des fichiers stratégiques. Ces mécanismes sont conçus pour maintenir un accès furtif et persistant, maximisant la collecte de renseignements tout en minimisant les risques de détection. Les échantillons ont été initialement repérés sur VirusTotal, avec des origines géographiques incluant Taïwan, les Philippines et Singapour.