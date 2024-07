ESET démocratise l’authentification multifacteur (MFA) avec sa nouvelle offre cloud

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Les clients d’ESET peuvent consolider leur sécurité avec une protection des terminaux et une authentification multifacteur (MFA) natives, offrant flexibilité et facilité d’utilisation, et utilisant diverses méthodes d’authentification dans une solution abordable pour toutes les entreprises.

ESET a annoncé le lancement de la version cloud d’ESET Secure Authentication, le module d’authentification multifactorielle de la plateforme ESET PROTECT.

Le monde de la cybersécurité est confronté à une augmentation constante des violations de données. Les pirates informatiques exploitent souvent des mots de passe faibles ou volés pour accéder aux systèmes des entreprises. Ces informations sont généralement obtenues via des bots, des techniques de phishing ou des attaques ciblées.

Pour contrer ces menaces, les entreprises peuvent renforcer leur sécurité en implémentant une authentification multifacteur, en particulier pour les accès administratifs. L’adoption d’une solution comme ESET Secure Authentication rend considérablement plus difficile la compromission des systèmes par les pirates informatiques.

L’importance du deuxième facteur d’authentification réside dans le fait que les utilisateurs ont tendance à utiliser les mêmes mots de passe pour plusieurs comptes. ESET lance désormais une version cloud de sa solution Secure Authentication, facilitant la mise en place de l’authentification multifacteur pour tout type d’entreprise, sans la nécessité d’infrastructure matérielle locale.

« Nous savons qu’une mauvaise gestion des mots de passe peut causer de graves violations de données. Avec la version cloud d’ESET Secure Authentication, nous proposons une solution flexible, évolutive, facile à déployer et abordable pour les entreprises de toutes tailles. Notre objectif est de renforcer la protection des données tout en réduisant les coûts, offrant ainsi une valeur commerciale supérieure à nos clients. », a déclaré Michal Jankech, Vice-président du segment SMB et MSP chez ESET.

ESET Secure Authentication permet aux entreprises de toutes tailles d’implémenter facilement l’authentification multifacteur sur des systèmes couramment utilisés tels que les VPN, le protocole de bureau à distance (RDP), Outlook Web Access, et les connexions aux systèmes d’exploitation. Cette solution prévient les violations de données et aide à répondre aux exigences de conformité. Elle prend en charge diverses technologies, notamment les applications mobiles avec notifications push, les jetons matériels, les clés FIDO et d’autres méthodes personnalisées.

La version cloud d’ESET Secure Authentication sera proposée via l’abonnement ESET PROTECT Elite, mais également en tant que solution autonome, sans changement de tarification. Pour y accéder, les utilisateurs devront disposer d’un compte sur le nouveau portail ESET PROTECT Hub, qui sert de point d’entrée central à la plateforme de sécurité unifiée d’ESET.