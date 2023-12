ESET décortique le 2ème semestre 2023 dans son rapport, celui-ci regorge d’incidents de sécurité notables, d’attaques visant l’IA et de logiciels espions Android

décembre 2023 par ESET

ESET publie son dernier rapport de l’année qui résume les tendances de cybermenaces observées sur la période de juin 2023 à novembre 2023. Ce rapport concentre les données issues de la télémétrie ESET et le point de vue de nos experts en détection et en recherche sur les cybermenaces. Le second semestre 2023 a été marqué par d’importants incidents de cybersécurité. Tout d’abord, Cl0p, un groupe de cybercriminels mondialement connu pour mener des attaques de rançongiciels à grande échelle, a attiré l’attention par l’exploitation de « MOVEit », qui n’impliquent étonnamment pas le déploiement de rançongiciels. Dans l’univers des IoT (objets connectés), les chercheurs d’ESET ont identifié un bouton d’urgence (kill switch) qui a été utilisé pour rendre le botnet IoT Mozi inopérant. Dans le domaine de l’IA, ESET a identifié des campagnes spécifiques ciblant les utilisateurs d’outils tels que ChatGPT et OpenAI. Pour terminer, les logiciels espions augmentent de manières significatives. C’est le cas de logiciels espions Android, dont l’augmentation est principalement portée par la menace SpinOk.