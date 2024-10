Eric Hohbauer, Stormshield : Le premier réflexe des RSSI est d’opter pour des produits qualifiés par l’ANSSI

octobre 2024 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises 2024 ?

Eric Hohbauer : Dans la continuité des Assises 2023, nous allons bien entendu présenter notre solution Stormshield XDR, articulée autour de notre solution EDR Stormshield Endpoint Security Evolution. Également, cette année nous avons poursuivi le renouvellement de notre gamme de protection réseaux, avec de nouveaux pare-feux hautes performances SN-L-Series et SN-XL-Series, et la sortie dernièrement du SN-XS-Series-170, spécialement conçu pour les petites organisations. Et enfin, nous présenterons en avant-première notre nouveau programme partenaires MSSP.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Eric Hohbauer : Nous avons fait le choix depuis 3 ans de ne plus participer aux conférences mais de proposer des démonstrations sur-demande sur notre espace Lounge. Les différents thèmes de cette année porteront sur notre solution technique ZTNA, notre approche XDR, la création d’un SD-Wan de confiance, la remédiation en cas d’attaque ransomware, le chiffrement dans le cloud, ou encore la protection cyber des sites industriels.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2024/2025 ?

Eric Hohbauer : D’ici fin 2024, nous allons encore ajouter un nouveau pare-feu à notre offre de protection pour les systèmes industriel et proposer des offres de services managés en matière de détection endpoint et réseau. Nous avons également récemment ajouté des fonctions de ZTNA sur notre gamme de pare-feux, qui suscitent un fort intérêt auprès de nos clients et partenaires. Et en 2025, nous allons entre autre formaliser le travail de nos équipes d’innovation autour d’une nouvelle solution de sécurité unifiée SASE, visant à améliorer en toute simplicité la sécurité des utilisateurs et assets critiques, où qu’ils se trouvent et dans toutes les situations.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2024/2025 ?

Eric Hohbauer : Notre orientation stratégique autour de la protection des organisations et entreprises exploitant des infrastructures critiques et opérationnelles, qu’elles soient des PME ou des grand groupes, est toujours bien entendu l’un de nos axes forts.

Nous allons continuer à développer nos offres en ce sens, tout en poursuivant le travail de certification et de qualification que nous menons en France et à l’International depuis de nombreuses années, afin de garantir à nos clients des solutions robustes de confiance.

Pour rappel, notre offre Stormshield Network Security est depuis mars 2024 la seule gamme de « firewall chiffreur » qualifiée au niveau Standard et agréée DR par l’ANSSI. Elle a aussi obtenu auprès du CCN-LINCE en Espagne le double label « Producto Aprobado » et « Producto Cualificado ».

Notre solution logicielle Stormshield Endpoint Security Evolution est quant à elle à ce jour certifiée « CSPN » par l’ANSSI, et par le CCN-LINCE avec son double label « Producto Aprobado » et « Producto Cualificado », et enfin par OPSWAT avec sa certification Gold.

Pour terminer, notre solution logicielle Stormshield Data Security est en cours de certification, à l’échelle française et européenne.

Au niveau marketing, nos efforts se concentrent sur notre visibilité, que nous voulons conserver en France et renforcer à l’international, et toujours un accompagnement de proximité auprès de nos partenaires afin de les aider au quotidien dans le travail qu’ils mènent auprès de nos clients, de plus en plus sensibles au choix de solutions européennes de confiance.

La conformité aux nouvelles règlementations, NIS2 et DORA notamment pour le secteur bancaire, sera bien entendu un sujet fort pour nos clients. A travers des supports et présentations dédiées, nous nous devons de les accompagner au mieux, au côté de nos partenaires, pour bien comprendre quels sont leurs obligations et mettre en place les bons niveaux de protection.

Enfin, le recrutement est toujours d’actualité, puisque nous avons toujours des postes ouverts parmi les 50 postes supplémentaires, majoritairement en R&D, que nous avions ouvert l’an dernier.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Eric Hohbauer : La difficulté cette année pour de nombreuses entreprises, avec l’élargissement de NIS2, va porter sur la mise en place de stratégies et de solutions concrètes efficaces pour répondre aux nouvelles exigences, tout en maintenant leur compétitivité sur le marché français voir international, dans le but d’assurer la pérennité de leurs activités.

Cette évolution des lois et de la réglementation au fil du temps soulève pour les RSSI des défis liés aux coûts, à la complexité législative et à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée pour s’y conformer.

Pour ces déploiements, le premier réflexe est d’opter pour des produits qualifiés par l’ANSSI. La solution qualifiée s’illustre en effet par sa conformité au cadre règlementaire et l’assurance d’être testée au plus haut niveau d’exigences. Enfin, des audits internes réguliers sont essentiels pour évaluer l’efficacité des processus de conformité, identifier les améliorations nécessaires, anticiper les inspections externes et assurer une conformité continue aux exigences réglementaires.

Contact commercial Marketing : Chloe.VANRAEMDONCK

Chloe.VANRAEMDONCK@stormshield.eu

Téléphone : +33 09 69 32 96 29

Partout dans le monde, les entreprises, les institutions gouvernementales et les organismes de défense ont besoin d’assurer la cybersécurité de leurs infrastructures critiques, de leurs données sensibles et de leurs environnements opérationnels. Les technologies Stormshield, certifiées et qualifiées au plus haut niveau européen, répondent aux enjeux de l’IT et de l’OT afin de protéger leurs activités. Notre mission : cyber-séréniser nos clients pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier, si cruciale pour la bonne marche de nos institutions, de notre économie et des services rendus aux populations. Choisir Stormshield, c’est privilégier une cybersécurité européenne de confiance.

Pour en savoir plus : www.stormshield.com

Pour les solutions : EDR Stormshield Endpoint Security Evolution

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/stormshield/

X : https://twitter.com/Stormshield

Youtube : https://www.youtube.com/c/StormshieldOfficial