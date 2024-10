Eric Brégand rejoint TEHTRIS en tant que Chief Product Officer

octobre 2024 par Marc Jacob

Expert reconnu du développement logiciel et de l’IA

Eric Brégand apporte à TEHTRIS une riche expérience acquise auprès d’éditeurs logiciels prestigieux et de leaders technologiques mondiaux. Formé à ses débuts par de grands noms de l’industrie logicielle aux États-Unis et au Japon, il rejoint ensuite Business Objects, la première start-up française introduite au Nasdaq et leader mondial de la Business Intelligence. En tant que Vice President Produit et R&D, il accompagne la croissance de l’entreprise et pilote une équipe de 500 ingénieurs répartis à travers le monde, mettant en place toutes les meilleures pratiques de l’industrie logicielle. Eric accompagnera ensuite plusieurs éditeurs de logiciels reconnus dans leur stratégie d’hyper-croissance internationale et occupera des postes de direction au sein d’entreprises spécialisées dans l’IA. Eric Bregand est diplômé de Centrale Supélec.

Sa culture anglo-saxonne du Product Management axée sur la création de logiciels performants et répondants aux exigences des utilisateurs, son sens de l’innovation et ses capacités à diriger des projets à forte valeur ajoutée à base d’Intelligence Artificielle sont des atouts déterminants pour sa nouvelle mission chez TEHTRIS. En tant que Chief Product Officer, Eric Brégand pilotera l’ensemble de la stratégie et du marketing produit à l’échelle internationale.

Ses principales missions consisteront à :

● Pérenniser le leadership technologique de TEHTRIS avec des fonctionnalités de protection, de prévention et d’investigation toujours plus innovantes, intégrant les technologies d’IA les plus avancées.

● Enrichir le portefeuille produit pour faciliter la transition vers un modèle de vente indirect (B2B2B). Aligner les produits à la stratégie de Go-to-Market, selon les segments et profils des partenaires, en France et à l’international.

● Accompagner l’élargissement rapide de la base installée en élaborant des solutions toujours plus simples à adopter, à administrer et à déployer, avec un TCO réduit.

● Accompagner les équipes R&D afin d’industrialiser la production logicielle pour soutenir l’expansion internationale de TEHTRIS.

