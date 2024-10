ERCOM, Pradeo et ITS Ibelem s’associent pour renforcer la protection des terminaux mobiles face aux cybermenaces

octobre 2024 par Marc Jacob

ERCOM, filiale du groupe Thales, Pradeo et ITS Ibelem annoncent un partenariat stratégique visant à améliorer la gestion, la protection et la détection de menaces cyber à l’encontre des smartphones et des tablettes. Ce partenariat permet la mise en place d’un écosystème souverain et interopérable dédié à la protection des organisations publiques, des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) et des Opérateurs de Services Essentiels (OSE), en vue d’assurer le plus haut niveau de sécurité pour leurs terminaux mobiles face à la multiplication des cybermenaces.

Moins protégés que les ordinateurs, les smartphones et les tablettes contiennent pourtant un nombre toujours plus important de données sensibles, devenant les cibles privilégiées d’attaques de plus en plus sophistiquées. Au-delà de ces équipements, les réseaux sans fil, les systèmes d’exploitation mobiles et les applications mal sécurisées présentent un grand nombre de vulnérabilités, qui, si elles sont exploitées, engendrent des fuites de données massives.

Un écosystème souverain, complet et interopérable dédié à la sécurisation des terminaux mobiles

Pour faire face à ces menaces, une défense en profondeur doit être mise en place. Elle implique :

• une gestion sécurisée du parc de terminaux et d’applications apportée par la solution EMM PushManager d’ITS Ibelem ;

• une détection active des menaces et des attaques pour intervenir et remédier rapidement grâce à l’unique solution européenne de supervision de Pradeo1 (Pradeo Security) ;

• une triple protection du terminal, de ses connexions avec le système d’information de l’entité et de ses communications - voix et SMS- mise en oeuvre par la solution Cryptosmart 2 d’Ercom.

Ce partenariat apporte plusieurs avantages significatifs en matière de cybersécurité mobile, de simplification de la gestion de flotte et de réponse rapide aux menaces pour une confiance renforcée dans l’utilisation de terminaux mobiles.