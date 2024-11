Equipements radioélectriques : LNE, organisme notifié au titre de la directive RED

novembre 2024 par Marc Jacob

Le LNE est désigné organisme notifié (ON) pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la directive RED, couvrant notamment la cybersécurité à partir d’août 2025.

La directive européenne 2014/53/UE, dite RED (Radio Equipment Directive), harmonise les réglementations des États membres de l’Union européenne afin de permettre la libre circulation des équipements radioélectriques. Elle fixe quatre exigences essentielles couvrant : la sécurité et la santé des personnes (Art. 3.1 a), la compatibilité électromagnétique (Art. 3.1 b), l’utilisation efficace du spectre radio (Art. 3.2) et les exigences essentielles spécifiques (Art. 3.3), dont la cybersécurité (Art. 3.3 d.e.f) qui devient obligatoire à compter d’août 2025.

Désigné organisme notifié au titre de cette directive ce 26 novembre, le LNE s’appuie sur son laboratoire d’essais en radiofréquences accrédité Cofrac depuis 2024. Basée à Trappes, cette nouvelle installation lui permet d’évaluer sur un seul site des produits utilisant diverses technologies radio (WIFI 2.4 GHz ; 5 GHz et 6 GHz / Bluetooth / 4G / 5G et à terme 6G) : essais de radiofréquences, de cybersécurité, de sécurité électrique et de compatibilité électromagnétique répondant aux exigences de la directive RED.

Les fabricants d’équipements émetteurs ou récepteurs de radiocommunications peuvent ainsi obtenir les éléments nécessaires (attestation d’examen de type, rapports d’essais de conformité) à la démonstration de la conformité de leurs produits aux exigences essentielles de la directive RED.

Cette désignation du LNE s’inscrit dans une démarche plus globale, visant à déployer un guichet unique pour évaluer tous les aspects des produits connectés, notamment au regard des dernières normes de cybersécurité (directive RED, EN18031-1, EN18031-2, EN18031-3). De quoi répondre à une demande croissante de la part des industriels.