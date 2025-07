Equinix s’engage aux côtés d’Elles bougent pour bâtir un avenir numérique plus inclusif

juillet 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Face à la pénurie croissante de talents dans le secteur technologique, Equinix, Inc. renforce son engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité en rejoignant les actions menées par l’association à but non lucratif Elles bougent. Cette collaboration vise à sensibiliser les jeunes filles aux carrières scientifiques et technologiques, en leur ouvrant des perspectives concrètes dans le domaine du numérique.

Des actions concrètes pour faire avancer la mixité

Equinix agit depuis plusieurs années pour lutter contre les inégalités sociales et professionnelles. Ses engagements rejoignent ceux d’Elles bougent : ensemble, elles souhaitent inspirer la nouvelle génération de talents féminins et contribuer à un avenir numérique plus équitable, plus responsable et plus représentatif.

Pour amplifier cette ambition, Equinix s’appuie sur un réseau interne de 13 marraines et 2 relais hommes, soit au total 15 collaborateurs engagés qui sont mobilisées en France. Ce réseau est animé par Bahiya Soudja, Cheffe de projets Operations, également ancienne marraine d’Elles bougent, qui en plus de ses activités au quotidien, assure la coordination des initiatives sur le terrain. Des interventions seront menées dans les établissements scolaires pour faire découvrir, dès le plus jeune âge, des parcours professionnels scientifiques et techniques encore trop méconnus.

Préparer les générations futures à la révolution technologique

Equinix ouvre régulièrement les portes de ses data centers aux élèves et aux étudiants afin de leur faire découvrir les rouages du secteur numérique. Ces visites sont autant d’occasions privilégiées de plonger au cœur de métiers d’avenir et de susciter des vocations chez les jeunes, notamment chez les jeunes filles, encore sous-représentées dans ces filières. En effet, l’industrie technologique connaît actuellement une transformation majeure, portée par l’émergence de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité, et par la généralisation de la transition numérique dans tous les secteurs. Il est donc crucial de préparer les jeunes générations à ces nouveaux enjeux. En s’associant aux initiatives d’Elles bougent, Equinix exprime une volonté forte : œuvrer pour un écosystème numérique plus inclusif, mieux armé pour relever les défis du monde de demain.

« L’association Elles bougent se réjouit de collaborer avec un acteur international de premier plan comme Equinix, entreprise d’infrastructure numérique. Cette synergie constitue une formidable impulsion pour nos actions en faveur de la diversité dans les métiers technologiques. »affirme Valérie Brusseau, Présidente de l’association Elles bougent.

« En France, les femmes représentent un peu plus de 20 % de nos 500 collaborateurs. C’est un motif de fierté, mais aussi une incitation à aller plus loin. Le secteur dans son ensemble peine encore à attirer des profils féminins. Notre conviction est claire : pour transformer durablement notre industrie, il faut éveiller très tôt la curiosité pour les sciences et la technologie. En rejoignant les actions d’Elles bougent, nous voulons non seulement encourager les jeunes à explorer ces métiers d’avenir, mais aussi faire rayonner nos propres collaboratrices comme sources d’inspiration. »,précise Régis Castagné, Directeur Général d’Equinix France.