Equinix, Inc. ouvre sa dernière expansion de datacentre à Lagos LG2.3

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Equinix, Inc. a ouvert sa dernière expansion de datacentre à Lagos. Baptisée LG2.3, cette installation soutiendra les efforts croissants de transformation numérique du Nigeria, en fournissant des solutions de colocation et d’interconnexion sécurisées à la pointe de la technologie qui permettront aux entreprises de toute la région de se développer. Elle témoigne également de l’engagement indéfectible d’Equinix à faire progresser la position du Nigeria dans l’économie numérique mondiale, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise dans la région.

Dans le cadre de l’inauguration, Bruce Owen, président d’Equinix pour la région EMEA, accompagné d’autres dirigeants d’Equinix, ont dirigé la cérémonie d’inauguration sur le site nouvellement agrandi. En plus d’une visite officielle au Gouverneur de l’État de Lagos, Equinix a organisé un événement exclusif d’engagement client, réunissant des clients et partenaires clés des secteurs des affaires et de la technologie du Nigeria. Les participants ont discuté des succès partagés et du rôle d’Equinix dans la facilitation de la transformation numérique, tout en se connectant directement avec Bruce Owen pour obtenir des informations sur la façon dont les solutions d’Equinix stimulent l’innovation et l’agilité commerciale dans la région.

Les dirigeants d’Equinix ont également participé à une cérémonie de plantation d’arbres, symbolisant l’investissement continu d’Equinix dans des initiatives durables à travers le monde et soulignant l’objectif plus large de l’entreprise de réduire son empreinte carbone tout en soutenant des pratiques plus écologiques dans l’ensemble de ses opérations mondiales.