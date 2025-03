Equinix et les Plombiers du Numérique lancent leur première formation certifiante dédiée aux métiers du datacenter de demain, portée par l’AFPA

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

À l’heure où la transformation numérique et l’intelligence artificielle continuent de révolutionner nos vies professionnelles et personnelles, les datacenters, pierre angulaire de nos usages digitaux, se trouvent au cœur de deux défis majeurs : concilier croissance de l’économie numérique et impératifs environnementaux et sociétaux. Pour y répondre, Equinix, entreprise mondiale des infrastructures numériques, s’associe à l’association Impala Avenir Développement, à l’origine du dispositif d’intérêt général Les Plombiers du Numérique, un projet d’insertion professionnelle destiné aux jeunes adultes éloignés de l’emploi et aux bénéficiaires du RSA. Ensemble, ils lancent un programme de formation innovant, porté par l’Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), pour préparer la prochaine génération de Techniciens Maintenance Datacenters.

Un lieu d’apprentissage innovant nommé « Le LABO », un datacentre miniature de 100 m², a été spécialement conçu par Equinix et ses partenaires technologiques pour permettre aux étudiants de bénéficier d’un apprentissage en immersion. Le site a été inauguré ce jour en présence de Shems El Khalfaoui, Maire-adjoint de Saint-Denis et de Animya N’tchandy, Sous-préfète de Saint-Denis.

Un programme qui allie insertion professionnelle et innovation pédagogique

Le partenariat répond à un double enjeu : former des talents pour un secteur en pleine expansion tout en offrant des opportunités de reconversion et d’emploi à des publics en quête de nouvelles perspectives professionnelles. Ce programme cible principalement les jeunes ayant une base technique ou électrotechnique (diplôme de niveau 4 : BAC scientifique type STI, BAC Technique, ou BAC Pro MELEC/MEE ou expérience professionnelle).

L’objectif principal est de délivrer une qualification complète dédiée à la gestion des infrastructures des datacenters, couvrant des domaines essentiels comme l’électricité, la climatisation et la sécurité. Les participants acquerront ainsi les compétences nécessaires pour maîtriser les processus de gestion et de maintenance des datacenters, assurant leur sûreté de fonctionnement. Le cursus inclut des formations sur les infrastructures électriques et climatiques, la sécurité incendie et les systèmes de gestion technique des bâtiments, préparant les apprenants à relever les défis techniques d’un secteur en pleine évolution.

D’une durée totale de 19 mois, la formation se distingue par son approche combinant théorie et immersion professionnelle :

Première phase : une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Individuelle (POEI) de 3 mois, axée sur les fondamentaux du génie électrique, avec une orientation vers l’exploitation et la gestion des bâtiments.

Deuxième phase : un contrat d’apprentissage de 16 mois avec, à la clé, la certification de Technicien de maintenance CVC, où les étudiants alternent entre formation et pratique sur le terrain.

Au cœur de ce cursus, un lieu d’apprentissage inédit : « Le LABO », un datacentre miniature de 100 m² conçu par Equinix, qui ouvre ses portes aujourd’hui sur l’un de ses campus parisiens. Ce site permettra à chaque promotion de 12 étudiants de sortir des plateaux techniques conventionnels et de bénéficier d’un apprentissage du geste, en immersion, sous la supervision de formateurs experts du secteur. En complément, Equinix s’engage à intégrer plusieurs apprentis par promotion, dès la première année, et à offrir une expérience terrain dans ses infrastructures, grâce au LABO et à ses experts. Cet engagement direct renforce l’employabilité des participants et les prépare à des carrières durables dans un secteur stratégique.

Un programme stratégique au service de la transition écologique

En plus de répondre à la pénurie de compétences par l’insertion de publics éloignés de l’emploi, ce programme s’inscrit dans une vision globale des enjeux du secteur numérique. Les datacentres nécessitent des techniciens non seulement qualifiés, mais aussi animés par une véritable appétence pour les défis techniques et environnementaux. Ces professionnels doivent être capables de garantir un fonctionnement optimal et durable. Cette initiative répond ainsi aux priorités nationales en matière d’urbanisation durable et de transition énergétique, en formant des experts particulièrement sensibles aux exigences environnementales des infrastructures numériques.

Le programme, qui débute en Île-de-France, a pour ambition de s’étendre progressivement à d’autres régions stratégiques, telles que l’Est de Paris, le Sud de l’Île-de-France et Marseille. Cette expansion permettra de multiplier les opportunités pour les jeunes talents tout en consolidant la filière des infrastructures numériques à l’échelle nationale. À travers cette initiative, Equinix et les Plombiers du Numérique, avec le savoir-faire et la couverture nationale de l’APFA réaffirment leur engagement à façonner un secteur numérique inclusif, durable et résilient, en réponse aux défis actuels de la transition énergétique et de la transformation digitale. Ce programme témoigne de leur volonté commune de bâtir un avenir numérique qui répond aux enjeux d’un monde en constante évolution.