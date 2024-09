Équilibrer la sécurité et l’autonomie : Stratégies pour les RSSI à l’ère de l’informatique dématérialisée

septembre 2024 par Hervé Liotaud, Directeur régional des ventes Europe du Sud chez Illumio

Le maintien d’un environnement cloud sécurisé est l’une des responsabilités les plus importantes de tout RSSI aujourd’hui, étant donné que plus de 50 % de toutes les cyberattaques trouvent leur origine dans le cloud*. Il s’agit toutefois d’une tâche difficile, car la sécurité doit désormais être mise dans la balance avec d’autres priorités telles que le maintien d’opérations et la nécessité d’innover.

Les organisations s’empressent d’accélérer l’adoption au cloud computing en raison de la nécessité d’une plus grande évolutivité et d’un meilleur rapport coût-efficacité. En conséquence, les investissements dans l’informatique dématérialisée montent en flèche dans tous les domaines. Gartner** prévoit que les dépenses des utilisateurs finaux pour les services de cloud public atteindront 679 milliards de dollars d’ici la fin de l’année et dépasseront 1 000 milliards de dollars d’ici 2027.

Cependant, l’adoption rapide des services cloud a élargi la surface d’attaque. L’introduction continue de nouveaux actifs dans ces environnements signifie que les données et les applications sont réparties sur plusieurs sites, ce qui expose les organisations à des risques cybernétiques accrus. 46 % des responsables de la sécurité n’ont pas une visibilité totale sur la connectivité des services cloud de leur entreprise. Les RSSI doivent assurer une surveillance complète des opérations dans le cloud, mais ils ne disposent souvent pas des compétences spécialisées des architectes cloud.

Les défis de la sécurisation de l’informatique dématérialisée

La nature décentralisée des environnements cloud conduit à une visibilité et à un contrôle fragmenté. Chaque actif cloud intégré rend de plus en plus difficile le maintien de la visibilité et la gestion efficace du réseau, étant donné qu’il est réparti entre plusieurs équipes et plateformes. En raison de cette complexité, il est difficile pour les RSSI de surveiller les activités, d’appliquer les politiques de sécurité et de répondre aux menaces en temps réel.

Au fur et à mesure que les organisations se développent et adoptent des environnements multi-cloud et hybrides, la tâche de maintenir une sécurité cohérente sur diverses plateformes devient décourageante. Les outils et pratiques de sécurité traditionnels ne peuvent pas rivaliser avec la polyvalence et l’agilité de ces environnements interconnectés.

Pour les RSSI, le plus grand défi consiste donc à mettre en œuvre des outils et des processus qui offrent une visibilité en temps réel sans imposer de restrictions inutiles aux équipes en charge du cloud. Pour parvenir à cet équilibre, trois stratégies fondamentales sont nécessaires.

1. Mettre en œuvre des solutions de sécurité natives du cloud

Les outils de sécurité traditionnels (les pares-feux, les systèmes de détection d’intrusion (IDS) et les SIEM) ont été principalement conçus pour des infrastructures statiques sur site. Ils manquent souvent de la flexibilité nécessaire des écosystèmes dynamiques cloud d’aujourd’hui. Ces outils ne peuvent pas offrir la visibilité nécessaire dans les environnements distribués, ce qui rend difficile le suivi des flux de données et des activités des utilisateurs. Ils ne parviennent souvent pas à s’intégrer de manière transparente aux services natifs de l’informatique cloud, ce qui entraîne des lacunes dans la détection et la réponse aux menaces. Cette visibilité et cette intégration limitées se traduisent par des angles morts critiques en matière de sécurité, ce qui permet aux menaces de ne pas être détectées et de ne pas être traitées.

Les solutions de sécurité natives de l’informatique cloud sont essentielles pour combler ces lacunes. Il s’agit de solutions spécialement conçues pour fonctionner dans des environnements cloud, avec des configurations flexibles et des capacités d’automatisation. Ces solutions peuvent permettre aux RSSI d’identifier les vulnérabilités et d’atténuer les menaces rapidement en fournissant des informations en temps réel sur l’activité des utilisateurs et les flux de données.

L’adoption d’une attitude proactive en matière de sécurité est cruciale dans un environnement cloud dynamique, et il n’est plus possible d’attendre que les menaces se matérialisent avant d’agir. Les outils natifs du cloud permettent une surveillance continue et la détection des menaces. Cette approche proactive réduit considérablement le risque de violation en identifiant les vulnérabilités potentielles avant qu’elles ne soient exploitées.

Une solution qui offre de nombreux avantages en matière de sécurité dans le cloud est la Zero Trust Segmentation, un élément clé de l’architecture du Zero Trust. La ZTS garantit que l’accès aux ressources est étroitement contrôlé et surveillé. Elle fournit une segmentation granulaire de l’ensemble du réseau de l’organisation, ce qui permet aux RSSI d’appliquer des politiques d’accès strictes et de contenir efficacement les violations.

En outre, les solutions natives de l’informatique cloud sont évolutives et s’adaptent à la croissance des organisations et à la complexité croissante des environnements cloud. Elles assurent une sécurité cohérente dans les environnements multi-cloud et hybrides, en veillant à ce que les politiques de sécurité soient appliquées de manière uniforme.

2. Favoriser la collaboration entre les équipes chargées de la sécurité et du cloud computing

Une sécurité efficace de l’informatique dématérialisée nécessite une collaboration transparente entre les équipes chargées de la sécurité et celle-ci. Les opérations cloisonnées créent des lacunes dans la couverture de sécurité et entravent la mise en œuvre de politiques de sécurité cohérentes. Les RSSI doivent favoriser une culture de la communication et de la coopération pour combler ces lacunes.

Un dialogue régulier et des sessions de partage des connaissances entre les équipes sont essentiels. Ces interactions permettent d’aligner les mesures de sécurité sur les objectifs de l’entreprise et les exigences opérationnelles. Lorsque les équipes cloud comprennent l’importance des protocoles de sécurité, elles sont plus susceptibles d’y adhérer sans les considérer comme des obstacles.

Une autre étape cruciale consiste à impliquer les équipes cloud dans les discussions sur la sécurité et les processus décisionnels. Cette implication garantit que les stratégies de sécurité sont pratiques et ne perturbent pas les flux de travail des équipes cloud. Lorsque ces dernières ont leur mot à dire dans la mise en œuvre de la sécurité, cela réduit les frictions et favorise un sentiment d’appartenance et de responsabilité.

En favorisant la collaboration, les RSSI peuvent créer une approche unifiée de la sécurité du cloud. Cette coopération garantit l’efficacité des mesures de sécurité et leur intégration harmonieuse dans les opérations quotidiennes. Ainsi, les équipes chargées de la sécurité et du cloud peuvent travailler à la réalisation d’objectifs communs sans compromettre l’innovation et l’agilité.

Il est également important de doter les équipes des outils et des ressources adéquats. L’accès à des outils de sécurité en libre-service peut contribuer à accélérer les processus de sécurité et à réduire la charge qui pèse sur les équipes de sécurité centrales.

3. Utiliser des outils en libre-service et des modèles de responsabilité partagée

Les outils en libre-service permettent aux équipes cloud de gérer les tâches de sécurité de manière indépendante. Cette approche garantit des réponses rapides et efficaces aux menaces potentielles. En fournissant ces outils, les RSSI peuvent décentraliser les responsabilités en matière de sécurité tout en maintenant la supervision et le contrôle nécessaires.

Parmi les exemples d’outils de sécurité en libre-service, on peut citer l’application automatisée des politiques, les systèmes de gestion des identités et des accès (IAM) et les tableaux de bord de surveillance en temps réel. Ces outils permettent aux équipes cloud de configurer les paramètres de sécurité et de répondre aux incidents sans avoir besoin de l’intervention de l’équipe de sécurité centrale. Cette autonomie accélère les processus de sécurité et favorise un sentiment d’appartenance et de responsabilité au sein des équipes cloud. La mise en place d’un tel modèle est un autre élément essentiel de la sécurité de l’informatique cloud. Ce modèle délimite clairement les responsabilités en matière de sécurité entre les fournisseurs et les utilisateurs. Les fournisseurs de cloud sont généralement responsables de la sécurisation de l’infrastructure sous-jacente, tandis que les utilisateurs doivent sécuriser leurs charges de travail spécifiques, y compris les données, les applications et l’accès des utilisateurs.

Les RSSI doivent veiller à ce que les équipes chargées du cloud soient conscientes de leurs responsabilités et disposent des outils et de la formation nécessaires pour les assumer. Des audits et des évaluations réguliers peuvent aider à vérifier que les politiques de sécurité sont respectées et que les vulnérabilités potentielles sont traitées rapidement. En outre, lorsqu’ils discutent des responsabilités en matière de sécurité avec l’ensemble de l’organisation, les RSSI devraient utiliser des exemples d’incidents et de vulnérabilités récents qui ont entraîné des violations importantes. Cela aidera les équipes à comprendre la gravité de leurs responsabilités et les graves conséquences d’un manque de proactivité.

Dans l’ensemble, l’adoption de ces approches aidera les RSSI à naviguer dans le paysage évolutif du cloud, en assurant une protection solide et une efficacité opérationnelle sans étouffer l’autonomie des équipes. Ces stratégies ne se contentent pas de renforcer la sécurité, elles s’alignent également sur les objectifs de l’entreprise, ce qui permet aux organisations d’innover en toute sécurité dans l’informatique dématérialisée. L’adoption des trois stratégies ci-dessus aidera les RSSI à assurer une protection solide dans l’écosystème de l’informatique dématérialisée de l’entreprise et à maintenir l’efficacité opérationnelle.

