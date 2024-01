Epitech obtient le Visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

janvier 2024 par Marc Jacob

Epitech franchit une étape historique avec l’obtention du Visa du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) pour son Programme Grande Ecole. Epitech devient ainsi la première école en informatique non CTI, c’est à dire en dehors des école d’ingénieurs, à bénéficier d’une telle reconnaissance. Couplé à son titre enregistré au RNCP au niveau 7, ce visa confirme la qualité de l’enseignement d’Epitech et l’excellence de sa formation.

Epitech forme depuis 25 ans de futurs ingénieurs en informatique unanimement reconnus dans le monde des entreprises pour leurs compétences et leur leadership technologique, mais aussi des professionnel(les) soucieux de leur environnement, formés à la dimension internationale et capables de prendre pleinement part aux transformations du monde qui les entoure.

Implantée sur 15 campus en France et 4 à l’international, Epitech propose un modèle pédagogique novateur fondé sur la réalisation de projets en mode collaboratif. Pendant 5 années, dont une passée à l’étranger au sein de l’une des 107 universités partenaires, les étudiants suivent un cursus précisément construit pour garantir le développement de compétences expertes en ingénierie logicielle, en Intelligence Artificielle et en cybersécurité. Dans un monde technologique et entrepreneurial en constante mutation, nos étudiants sont capables d’apprendre, de désapprendre et réapprendre. Ils s’assurent ainsi une réussite professionnelle ambitieuse et durable.

L’obtention de ce Visa valide la qualité et la pédagogie d’Epitech, avec son principe phare : la pédagogie expérientielle (ou par projet), qui a amplement servi de modèle depuis.

Le visa renforce également le positionnement d’Epitech.

Enfin, il ouvre de nouvelles perspectives avec un nouvel engagement dans la recherche qui favorisera l’enrichissement pédagogique et l’expérience d’apprentissage des étudiants.