Entre protection contre les menaces et intégration de l’IA, les entreprises françaises multiplient leurs investissements dans les applications de sécurité

mars 2025 par Okta

Okta, Inc. dévoile les résultats clés de son enquête annuelle Businesses at Work. Basé sur des données anonymisées provenant de plus de 7 000 applications chez les utilisateurs d’Okta et de l’Okta Integration Network, ce rapport analyse les tendances actuelles en matière d’identité et de sécurité. Il identifie également les besoins les plus importants du marché et les secteurs les plus dynamiques pour l’année à venir.

Tendances mondiales - La cybersécurité, la collaboration et la diversité des applications sont en forte croissance

L’étude révèle une adoption croissante des applications de collaboration et de cybersécurité, qui représentent désormais 60 % des applications de services Okta utilisées. Ces chiffres, basés sur des données mondiales, illustrent une prise de conscience croissante des entreprises face à la forte augmentation des cyberattaques, dont la fréquence a été multipliée par dix dans les secteurs les plus exposés selon le rapport.

Cette situation pousse les entreprises à renforcer leur posture de sécurité en intégrant des solutions avancées pour protéger leurs systèmes et leurs données sensibles. Parallèlement, les outils de collaboration restent essentiels pour garantir une productivité optimale, malgré les changements d’approche en matière de travail hybride.

L’évolution du marché français : cybersécurité, analytique et automatisation

En 2024, la France se distingue par une forte adoption des applications analytiques, avec une croissance de 35 % par rapport à l’année précédente, mais aussi par une croissance de 6 % du nombre moyen d’applications utilisées, qui atteint 70. L’optimisation du processus décisionnel gagne en importance, ce qui pourrait s’expliquer par l’essor de l’IA générative et donc des nouvelles applications qui, associées à l’IA agentique, permettent de repenser les modèles. Salesforce est ainsi devenue l’application qui connaît la plus forte croissance en France (+ 22 %).

« La transformation numérique s’accélère à un rythme sans précédent. Le marché français des applications évolue rapidement, porté par l’essor de l’analytique et le renforcement de la cybersécurité. Face à l’intensification des cybermenaces et des réglementations (NIS 2 et DORA), les entreprises investissent massivement dans des solutions innovantes pour sécuriser leurs systèmes et garantir leur compétitivité », explique Xavier Mathis, vice-président d’Okta France. « Dans ce contexte, Okta joue un rôle clé en proposant des solutions d’identité avancées qui allient sécurité, agilité et innovation pour construire un avenir numérique résilient. »

L’automatisation et l’intelligence artificielle transforment également les processus d’entreprise. Selon les projections, l’IA et l’automatisation pourraient générer 15 700 milliards de dollars pour l’économie mondiale d’ici 2030. L’utilisation de workflows automatisés via Okta Workflows continue de croître, avec une augmentation de 34 % en France, démontrant la volonté des entreprises d’accélérer leur transformation numérique et d’optimiser leurs opérations internes.

Néanmoins, la cybersécurité reste une priorité majeure, notamment en raison de l’augmentation des cyberattaques liées aux Jeux Olympiques de 2024. Cette situation entraîne une augmentation de 24 % des investissements dans ce domaine. L’entrée en vigueur de nouvelles réglementations européennes telles que NIS 2 et DORA impose également des normes plus strictes en matière de protection des données et de gestion des risques et pourrait être l’une des raisons de cette croissance continue.

Enfin, l’authentification sans mot de passe est en forte croissance en France, qui enregistre le plus grand nombre d’authentification FastPass par compte. En revanche, l’adoption de la biométrie reste limitée, avec seulement 12 % des entreprises françaises qui l’ont mise en place, soit l’un des taux les plus faibles observés.