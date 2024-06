Enquête Pure Storage : Forte augmentation de l’adoption des solutions cloud-native pour accélérer la mise à disposition d’applications critiques

juin 2024 par Pure Storage et Dimensional Research

Le nouveau rapport "La voix des experts Kubernetes 2024 : Les tendances des données qui déterminent l’avenir de l’entreprise" explore les principales priorités et tendances du paysage cloud-native. Notamment, la virtualisation moderne, l’adoption des bases de données cloud-native et de l’intelligence artificielle et le machine learning à l’aide de Kubernetes, ainsi que la montée en puissance de l’ingénierie de plateforme. Le rapport présente les meilleures pratiques éprouvées des leaders en matière de plateformes avancées, servant de feuille de route pour les entreprises cherchant à développer leurs initiatives Kubernetes.

L’enquête, qui représente des leaders avancés en matière de plateformes a été menée auprès de 527 professionnels de l’informatique ayant plus de quatre ans d’expérience dans la gestion directe de services de données dans un environnement Kubernetes.

Les principales conclusions du rapport sont :

La majorité des nouvelles applications seront construites sur des plateformes cloud-natives : Au cours des cinq prochaines années, 80 % des personnes interrogées ont confirmé que toutes ou la plupart de leurs nouvelles applications seront créées dans des plateformes cloud-natives. Côté technologie, ils préfèrent la flexibilité du déploiement dans des environnements cloud hybrides, 86% confirmant qu’ils exécutent leur technologie cloud-native à la fois sur des clouds publics et privés.

L’infrastructure VM traditionnelle est à un point d’inflexion : Plus de la moitié des organisations (58 %) prévoient de migrer certaines de leurs charges de travail de VM vers Kubernetes, et 65 % d’entre elles prévoient de migrer des charges de travail de VM au cours des deux prochaines années.

Les données sur Kubernetes accélèrent la livraison des applications : La quasi-totalité des répondants (98 %) exécutent des charges de travail à forte intensité de données sur des plateformes cloud-natives, avec des applications critiques comme des bases de données (72 %), l’analytique (67 %) et des charges de travail AI/ML (54 %) étant construites sur Kubernetes.

L’ingénierie de plateforme est vitale pour le succès du cloud-natif : 96 % des personnes interrogées déclarent qu’elles disposent déjà d’équipes d’ingénierie de plateforme pour accroître l’évolutivité et la flexibilité de leurs applications. Les dirigeants se sont montrés prêts à investir dans la formation (63 %), les consultants (60 %) et l’embauche d’ingénieurs qualifiés (52 %) pour soutenir cette fonction.

L’essor des plateformes cloud-natives marque un changement fondamental dans la manière dont les entreprises conceptualisent, développent et déploient des applications à l’échelle. Conscientes des avantages qu’elles en retirent, les entreprises migrent leurs VM vers des plateformes cloud-natives pour améliorer l’évolutivité, la flexibilité et la simplicité opérationnelle, tout en réduisant les coûts globaux.

Au milieu de cette transformation, Kubernetes est passé d’une technologie émergente à une pierre angulaire pour les applications modernes au cours de la dernière décennie, prenant en charge les charges de travail les plus intensives en données qui alimentent l’innovation de l’entreprise - de l’analyse en temps réel à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique, en passant par les bases de données, et bien plus encore. Cette évolution a élevé le rôle de l’ingénierie de plateforme, responsable de la gestion de l’infrastructure qui permet un développement, un déploiement et une gestion efficaces des applications au sein des environnements conteneurisés.

" Les leaders expérimentés en matière de plateformes exécutent des applications critiques comme les bases de données, l’analytique et l’IA et le machine learning sur Kubernetes à grande échelle dans des environnements hybrides et multicloud. Il n’est pas surprenant que ces leaders ouvrent également la voie à la gestion des VM par Kubernetes sans compromettre les exigences de l’entreprise, avec le soutien de solutions telles que Red Hat OpenShift et Portworx. Les derniers résultats soulignent l’urgence d’élever le rôle de l’ingénierie de plateforme pour gérer l’infrastructure en même temps que la pile d’application pour une innovation transparente." - Murli Thirumale, VP & GM, Portworx by Pure Storage

" Les dernières conclusions des données Portworx par Pure Storage confirment ce que nous avons constaté dans tous les secteurs : les stratégies cloud-natives gagnent en importance, les entreprises se concentrant désormais sur l’opérationnalisation des environnements cloud-natifs en tenant compte des données, de la sécurité, de la durabilité et des coûts. Les avancées dans les piles cloud-natives et l’ingénierie de plateforme facilitent un développement plus rapide et une coexistence équilibrée des VM et des conteneurs. Si la migration des applications basées sur les VM vers Kubernetes reste un défi, des services de données et des plateformes de conteneurs robustes la rendent possible, permettant un développement accéléré, une gestion transparente, une automatisation et une infrastructure informatique optimisée." - Archana Venkatraman, Senior Research Director, Cloud Data Management, IDC