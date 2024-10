Enquête Ping Identity : 87 % des consommateurs dans le monde sont préoccupés par la fraude à l’identité

octobre 2024 par Ping Identity et Vanson Bourne

Ping Identity publie une enquête menée auprès des consommateurs à travers le monde, qui révèle que 87 % d’entre eux sont préoccupés par la fraude à l’identité, soit une augmentation de 24 % d’une année sur l’autre, et que 89 % d’entre eux s’inquiètent de l’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur leur sécurité en matière d’identité. Les données montrent que le désir d’expériences numériques fluides est largement répandu, 75 % souhaitant des changements dans leur expérience de connexion aux applications et aux sites Web.

« L’expérience numérique est au cœur de la confiance des clients, et comme les attentes continuent d’évoluer, les marques doivent donner la priorité à la création d’un environnement en ligne toujours plus sûr et plus intuitif » déclare Darryl Jones, Vice President, Consumer Strategy chez Ping Identity. « Il existe une immense opportunité pour les entreprises de tirer parti de l’IA et de l’identité décentralisée pour atteindre cet objectif, mais il faut pour cela répondre de front aux préoccupations des consommateurs tout en veillant à ce que l’adoption soit progressive et accessible. Ces technologies sont l’avenir de l’identité et ceux qui les adoptent se démarqueront de ceux qui ne les adoptent pas en offrant aux consommateurs les meilleures expériences possibles. »

Les résultats soulignent les attentes accrues autour de l’expérience numérique, les frustrations liées aux mots de passe et les préférences en matière d’authentification passant au premier plan, dans le monde entier. En France, plus particulièrement, voilà ce qu’ont répondu les personnes interrogées :

• 73 % des Français se plaignent des mots de passe.

• La sécurité (pour 68 % des consommateurs français), la facilité d’utilisation (pour 65% des consommateurs français) et la confidentialité/le consentement (pour 70 % toutes générations confondues) sont les principales préoccupations des consommateurs lorsqu’ils interagissent avec des marques en ligne.

• 52 % des consommateurs français ont cessé d’utiliser un service en ligne parce qu’ils ont été frustrés en essayant de se connecter, et avec 37 % d’insatisfaits, les apps de santé offrent la plus grande opportunité d’amélioration.

• Les consommateurs sont rassurés par les messages textes comme les connexions uniques (pour 38 % des consommateurs français), l’authentification multifactorielle (pour 37% d’entre eux) et la biométrie (42 %), qui sont toutes perçues comme sûres et pratiques.

Les consommateurs ont exprimé une baisse de confiance dans les entreprises et une plus grande inquiétude quant à l’usurpation d’identité :

• La plupart (97 % des consommateurs à travers le monde) s’inquiètent de la présence de leurs données personnelles en ligne, 8 % seulement faisant pleinement confiance. Dans les entreprises qui gèrent leurs données d’identité, soit moins que les 10 % de l’année dernière.

• 29 % ont été victimes d’une fraude à l’identité, avec une fraude à l’identité financière (11% des consommateurs français), une prise de contrôle de compte (10% des consommateurs français) et l’usurpation d’identité (8%) étant les types de fraude les plus courants subis par les personnes interrogées.

• 26 % des consommateurs dans le monde reçoivent quotidiennement des appels de spam, et ce pourcentage atteint 44 % si l’on considère les seuls répondants américains.

Alors que l’IA et l’identité décentralisée (DCI) sont de plus en plus adoptées par les entreprises, les consommateurs restent hésitants quant à l’adoption de technologies qui pourraient pourtant leur offrir une expérience meilleure et plus autonome :

Parmi toutes les différentes générations (Z, X, milléniaux, etc..), 85 % ont admis des obstacles à l’adoption d’un portefeuille numérique sur leur appareil mobile personnel, liés à des craintes courantes incluant :

• la perte de leur téléphone (47 %) et l’augmentation des risques de sécurité (44%)

• Le manque de transparence (50 %) et l’augmentation des risques de sécurité (48 %) étaient des préoccupations autour de l’IA.

Malgré le fait que 41 % des consommateurs utilisent l’IA dans leur vie personnelle et/ou professionnelle, 69 % d’entre eux continueraient à préférer parler à un humain pour obtenir un soutien supplémentaire, même si cette expérience prend plus de temps.

La grande vague technologique : vaincre la peur de l’inconnu pour améliorer l’expérience numérique

Vous pouvez télécharger également les résultats intégraux de l’enquête au niveau mondial : The Great Technology Wave : Overcoming the Fear of Unknowns for Improved Digital Experiences

Méthodologie

Les résultats détaillés dans ce rapport sont basés sur les réponses collectées dans le cadre d’une enquête de Vanson Bourne au cours de cet été 2024. Vanson Bourne a interrogé 8 000 consommateurs aux États-Unis (2 000), au Royaume-Uni (2 000), en France (1 000), en Allemagne (1 000), en Australie (1 000) et à Singapour (1 000) pour connaître leurs expériences personnelles et leurs convictions en matière de sécurité de l’identité en ligne. Les consommateurs étaient représentatifs au niveau national en termes d’âge et de sexe. Les comparaisons d’une année sur l’autre sont basées sur l’enquête consommateurs 2023 commandée par Ping Identity.