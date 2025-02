Encadrer l’IA : innover sans compromettre l’éthique et la sécurité

février 2025 par Marc Nezet, Directeur de la stratégie de Nemetschek Group et de la division "Operate and Manage"

Bien que l’innovation soit cruciale, elle ne doit pas se faire au détriment de la sécurité ou de l’environnement. Le secteur du BTP, en pleine transformation numérique, s’appuie de plus en plus sur des outils d’IA. Ces logiciels nécessitent un cadre éthique et responsable pour garantir leur efficacité à long terme, la fiabilité des projets et le respect des données sensibles (ex. : maquettes BIM ou Jumeaux Numériques). L’Europe, à travers l’AI Act, s’impose aujourd’hui comme chef de file mondial dans la régulation légale, éthique et sécurisée de l’IA, tout en favorisant un développement durable de cette technologie.

Marc Nezet, Directeur de la stratégie de Nemetschek Group et de la division "Operate and Manage", mais également expert en IA éthique au sein du groupe, l’un des principaux éditeurs de solutions logicielles pour l’industrie AEC/O* souligne : « L’IA révolutionne la gouvernance mondiale et l’élaboration des politiques publiques. Elle offre une opportunité unique de renforcer la coopération internationale, d’accroître la productivité économique et de réduire les tensions géopolitiques. Toutefois, un cadre éthique et sécurisé est essentiel pour en maîtriser les risques. Le Sommet de l’IA de Paris 2025 souligne l’importance d’une approche responsable et durable de l’IA. Le projet de Cadre Mondial de Gouvernance de l’IA démontre qu’il est possible de concilier innovation, sécurité et transparence, en particulier dans les secteurs où les enjeux sont cruciaux pour l’avenir de l’humanité. »

Le secteur de la construction a besoin d’une IA éthique et human-centric

L’IA est une opportunité majeure pour transformer le secteur du BTP. Cependant, cette révolution numérique doit s’accompagner d’un engagement éthique pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques.

1. Confidentialité et sécurité : des priorités absolues. L’utilisation de l’IA implique nécessairement la collecte, l’analyse et la gestion de données sensibles à chaque étape du cycle de vie des projets. Leur protection est vitale, qu’il s’agisse de la conception, de la construction ou de l’exploitation.

2. IA au service des humains, en complément de leurs compétences. Il faut préconiser des tests rigoureux, une validation et une surveillance humaine en temps réel pour garantir que les systèmes d’IA contribuent à des résultats plus sûrs et plus fiables. L’IA ne remplacera jamais l’analyse critique des professionnels.

3. Anticiper les futures réglementations. Adopter une approche proactive inclut la mise en œuvre de dispositifs rigoureux pour une intégration sûre de l’IA, tout en gardant un œil attentif sur les politiques et les exigences réglementaires de plus en plus complexes et en constante évolution.

L’UE, leader mondial avec sa loi sur l’IA, met l’accent sur une approche « centrée sur l’humain » de l’utilisation éthique de l’IA. L’abrogation du décret Biden quant à elle peut poser des risques significatifs si elle n’est pas accompagnée d’une stratégie claire de gestion des dangers liés à l’IA, notamment en termes de sécurité des données, de confidentialité et de responsabilité.

L’innovation et l’éthique ne sont donc pas opposées, mais sont complémentaires. Nemetschek Group vise à promouvoir des pratiques responsables dans l’industrie de la construction et à contribuer à un avenir où l’IA sera un catalyseur de progrès pour l’industrie et la société.

*architecture, ingénierie, construction et exploitation