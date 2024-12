En Europe, 35 % des leaders IT identifient la qualité des données comme un obstacle majeur au succès de l’intelligence artificielle

décembre 2024 par Hitachi Vantara

L’étude réalisée à l’échelle mondiale auprès de 1 200 décideurs IT et cadres dirigeants dans 15 pays, souligne que les besoins en stockage de données devraient augmenter de 120 % en Europe d’ici 2026 (contre 129 % aux États-Unis). Ces résultats mettent en lumière l’urgence de moderniser les infrastructures pour répondre aux exigences croissantes en matière de stockage, de durabilité et de sécurité.

Cliquez ici pour télécharger le rapport « State of Data Infrastructure ».

Les préoccupations liées aux données explosent en Europe à mesure que l’IA s’impose

Les résultats mettent en lumière des priorités et des lacunes propres à la région :

• Une disponibilité des données insuffisante : Seulement 35 % des entreprises européennes (et 25 % en France) déclarent que leurs données sont disponibles en temps voulu (30 % aux États-Unis). Par ailleurs, 35 % des organisations européennes considèrent que leurs modèles d’IA produisent des résultats précis (30 % aux États-Unis, 22 % en France). Ces écarts révèlent un besoin urgent d’améliorer les processus de gestion des données.

Les efforts pour améliorer la qualité des données sont limités : 35 % des répondants européens (et 36 % en France) n’étiquettent pas leurs données pour la visualisation, et seulement 38 % (44 % en France) prennent des mesures pour améliorer la qualité des données d’entraînement.

• La sécurité au détriment de la durabilité : 35 % des entreprises européennes (et 20 % en France) identifient la sécurité du stockage des données comme leur principale préoccupation (37 % aux États-Unis et 38 % au niveau mondial). Cette focalisation sur la sécurité est exacerbée par la crainte que l’IA fournisse des outils plus performants aux cyberattaquants, une inquiétude partagée par 75 % des répondants européens (contre 73 % aux États-Unis).

• La durabilité et le ROI restent en retrait : Seulement 47 % des répondants européens (et 33 % en France) considèrent la durabilité comme une priorité, un chiffre légèrement supérieur à celui des États-Unis (32 %). En Europe, moins de 41 % des entreprises (et 39 % en France) donnent la priorité au retour sur investissement dans leurs projets IA.

L’importance d’une infrastructure moderne et durable

Les infrastructures modernes jouent un rôle clé dans la réponse aux défis posés par l’IA. En Europe, 68 % des organisations testent leurs modèles IA sans environnement contrôlé, exposant leurs systèmes à des risques accrus, une tendance similaire aux États-Unis (74 %). L’adoption d’infrastructures durables et écoénergétiques permet de répondre à ces enjeux en améliorant la qualité des données, réduisant les vulnérabilités et minimisant l’empreinte carbone.

Quel accompagnement pour relever ces défis ?

L’étude révèle que les entreprises européennes reconnaissent de plus en plus la valeur des partenaires pour surmonter leurs challenges :

• Solutions matérielles et stockage : Environ 24 % des leaders IT européens (26% en France) cherchent un support pour gérer le stockage des données obsolètes et préparer leurs infrastructures.

• Compétences spécialisées : 46 % des entreprises européennes (et 34 % en France) comptent sur l’expérimentation pour combler les lacunes en compétences, tandis que 63 % (59 % en France) font appel à des partenaires externes pour le développement de modèles IA.

• Sécurité et durabilité : Près de 24 % des leaders IT européens estiment que leurs solutions actuelles ne répondent pas aux exigences de durabilité et de sécurité, nécessitant un accompagnement expert.

« Face à des défis croissants en matière de stockage, de compétences et de durabilité, les entreprises européennes se tournent de plus en plus vers des partenaires stratégiques pour accélérer leur transformation numérique. Ces collaborations ne sont plus une option, mais une nécessité pour rester compétitives et pertinentes dans un environnement en constante évolution », explique Christian Haegy, Country General Manager France de Hitachi Vantara.

Les chiffres clés de l’étude :

• Seules 27 % des entreprises européennes disposent d’une infrastructure permettant une gestion fiable des données.

• 35 % des entreprises européennes identifient la sécurité du stockage des données comme leur principale préoccupation.

• 40 % des répondants européens (et 33 % en France) considèrent la durabilité comme une priorité.

*Etude réalisée pour Hitachi Vantara en octobre 2024 auprès de 1 200 cadres dirigeants et décideurs IT dans 15 pays. Parmi eux, 33 % étaient basés en Europe, représentant 400 répondants, et 6 % en France.