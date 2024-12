En 2024, Kaspersky a détecté 467 000 fichiers malveillants par jour

décembre 2024 par Kaspersky

Windows conserve son titre de cible principale des cyberattaques, représentant 93 % des fichiers malveillants détectés, chaque jour. Les malwares diffusés par le biais de scripts et de différents formats de documents MS Office se classent parmi les principaux types de menaces recensées, représentant 6 % de tous les fichiers bloqués quotidiennement.

Nombre moyen de fichiers malveillants détectés par jour par les solutions de sécurité Kaspersky de 2021 à 2024 (1er janvier - 31 octobre)

Concernant Windows, les systèmes de détection de Kaspersky ont constaté une augmentation significative des malwares liés au système d’exploitation, en hausse de 19% entre 2023 à 2024. Le type de malware le plus répandu reste les chevaux de Troie, avec une hausse de 33 % entre 2023 et 2024. Dans le même temps, l’utilisation de ces chevaux de Troie pour contaminer incognito l’ordinateur ou le téléphone d’une victime a été multiplié par 2,5 (150%).

« Les acteurs malveillants continuent de développer de nouveaux logiciels, de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes pour attaquer les utilisateurs et les organisations, ce qui fait naturellement augmenter le nombre de menaces bloquées chaque année. 2024 n’a pas fait exception à la règle : des tendances inquiétantes ont été observées, comme par exemple, la hausse des attaques basées sur l’ingénierie sociale et la chaîne d’approvisionnement, dont des attaques contre les logiciels open-source (affaire XZ, etc.). Par ailleurs, des campagnes massives de phishing ont ciblé les utilisateurs de réseaux sociaux, et l’utilisation de malwares bancaires s’est accrue. En outre, la mise à contribution d’outils IA permet aux attaquants de générer de nouveaux programmes et de faciliter les attaques de phishing, en en renforçant la précision. Face à ces menaces, l’utilisation de solutions de sécurité fiables est impérative. Pour cela, les experts de Kaspersky se consacrent continuellement à la lutte contre les cybermenaces émergentes et complexes, garantissant une expérience en ligne sécurisée, ainsi qu’une cybersécurité robuste incluant les dernières données de Threat Intelligence pour les organisations », commente Vladimir Kuskov, responsable de la recherche anti-malware chez Kaspersky.

Ces conclusions sont tirées de la télémétrie de Kaspersky concernant les fichiers malveillants détectés par ses solutions entre janvier et octobre 2024 et font partie du Kaspersky Security Bulletin (KSB), une série annuelle de prédictions et de rapports analytiques sur les principaux développements observés dans le paysage de la cybersécurité.