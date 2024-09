Emerson et Nozomi Networks renforcent leur partenariat pour sécuriser les processus critiques liés aux secteurs de l’énergie et de l’eau à l’échelle mondiale

septembre 2024 par Marc Jacob

Emerson et Nozomi Networks annoncent le renforcement de leur partenariat pour mieux répondre à la demande croissante en services et solutions de cybersécurité OT dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. En effet, Emerson propose désormais les solutions avancées de Nozomi Networks, offrant une cyber résilience et une visibilité en temps réel aux clients de sa plateforme d’automatisation Ovation™. Cette collaboration allie l’expertise OT & IoT de Nozomi à celle d’Emerson, pour renforcer la sécurité et limiter les risques de cyberattaques et de pannes.

Emily Thomas, directrice de la cybersécurité et des services partagés pour le secteur de l’énergie et de l’eau chez Emerson, a déclaré : « Emerson facilite l’accès de ses clients du secteur de l’énergie et de l’eau à la visibilité des réseaux OT, à la sécurité et à l’intelligence des équipements, grâce au logiciel avancé de Nozomi Networks, parfaitement intégré à notre plateforme d’automatisation Ovation, leader sur le marché, ainsi qu’à notre gamme de solutions spécialement conçues pour ces secteurs. » Elle ajoute : « Ensemble, nous offrons une expertise approfondie en processus industriels avec des solutions de qualité et une expérience reconnue au service de nos clients. »

Présents dans des milliers de centrales électriques, d’installations d’énergie renouvelable et de centrales hydrauliques à travers le monde, le logiciel et les technologies Ovation d’Emerson constituent une plateforme d’automatisation fiable et innovante qui reflète les cinq décennies d’expertise industrielle de l’entreprise. Conçue pour s’adapter aux évolutions technologiques rapides, la plateforme Ovation améliore les performances et la fiabilité des installations. Son contrôle intelligent, facile à utiliser et à entretenir, s’ajuste en effet aux différents besoins et objectifs, tout en évoluant sans complexifier le système.

La détection des menaces et des anomalies OT et IoT de Nozomi Networks, ainsi que ses capacités d’intelligence, complètent la plateforme Ovation en permettant aux clients de repérer et de réagir rapidement aux cybermenaces avant qu’elles n’affectent les systèmes. De plus, ses capacités d’évaluation des vulnérabilités aident à identifier les appareils OT susceptibles d’être ciblés lors de cyberattaques. La fonctionnalité de découverte des équipements de Nozomi Networks combine également des techniques actives et passives pour identifier en toute sécurité les actifs OT et IoT.

La gamme complète de solutions de cybersécurité OT et IoT de Nozomi Networks est désormais disponible à l’échelle mondiale par l’intermédiaire d’Emerson.