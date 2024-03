Élise Lucet au cœur d’une vaste arnaque sur les réseaux sociaux, France 2 et Le Monde portent plainte

mars 2024 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité Chez ESET France

célèbres sites d’actualité, principalement Le Monde, et en mettant en scène la journaliste avec un titre très accrocheur et bien évidemment mensonger.

Cela ne vous a peut-être pas échappé, les articles au sujet d’Élise Lucet se sont multipliés sur X ces derniers temps. Si le visage de l’une des animatrices préférées des Français est omniprésent sur la toile, c’est parce que des gens mal intentionnés proposent des contenus frauduleux en utilisant son profil en vue d’escroquer les internautes les plus naïfs. Ces cybercriminels font la promotion de sites de cryptomonnaies en utilisant les visuels de

« Voici un cas d’école, utilisant à la fois une personnalité publique ainsi qu’une actualité chaude. Le cours élevé des cryptomonnaies, en particulier le Bitcoin, attire l’attention d’investisseurs néophytes. Les cybercriminels sont à l’affût, ils cherchent de bons prétextes pour attirer leurs futures victimes dans leur filet. Il existe de nombreux cas d’arnaques basées sur des figures publiques, telles qu’Elon Musk, et maintenant Élise Lucet. En profitant de leur notoriété, les cyber escrocs, ratissent large et rassurent leurs victimes. Les mécanismes et ressorts psychologiques sont souvent les mêmes. Une figure d’autorité usurpée exerce un sentiment d’urgence, pressant la cible à profiter d’une bonne affaire.

Quels sont nos conseils et recommandations ?

– Augmentez votre niveau de vigilance, discernez les actions peu probables menées par ces prétendues figures publiques.

– Ne cédez pas à l’urgence intimée ni à l’appât du gain.

– Vérifiez et croisez diverses sources.

– Installez des solutions de sécurité qui vont filtrer les tentatives d’attaques (email / sites web frauduleux)

– En cas de doute, n’hésitez pas à vous passer d’une soi-disant bonne affaire. »