Elastic Security Labs effectue la première analyse du logiciel malveillant macOS Banshee Stealer

août 2024 par Elastic

Les équipes du Elastic Security Labs ont effectué la première analyse d’un nouveau malware macOS appelé Banshee Stealer, utilisé par des acteurs russes pour cibler des informations système vitales telles que les mots de passe, les données de navigation et les portefeuilles de crypto-monnaies sur les architectures macOS x86_64 et ARM64.

Voici quelques détails notables sur Banshee Stealer :

Banshee Stealer a été découvert pour la première fois le 12 août 2024.

Banshee Stealer met en évidence la sophistication croissante des logiciels malveillants pour macOS, ce dernier devenant une cible de plus en plus populaire pour les cyber-menaces.

Le prix mensuel de 3 000 dollars de Banshee Stealer est particulièrement élevé par rapport aux voleurs basés sur Windows.

Banshee Stealer est une menace très polyvalente et dangereuse, qui cible un large éventail de navigateurs, de portefeuilles de crypto-monnaies et une centaine d’extensions de na