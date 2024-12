EET et Oxibox concluent un partenariat pour proposer une solution de sécurisation des sauvegardes

décembre 2024 par Marc Jacob

EET Group annonce un partenariat stratégique avec Oxibox, pionnier français des solutions de sauvegarde sécurisée. Cette collaboration vient enrichir le catalogue de solutions proposées avec un service de protection des données. Il garantit une sécurité accrue et une tranquillité d’esprit pour les entreprises à travers l’Europe.

Oxibox est un spécialiste des solutions de sauvegarde sécurisées et opérateur cloud. Oxibox concentre ses efforts sur le développement d’un monde numérique de confiance et la capacité de résilience face aux incidents cyber. Sa technologie unique d’air-gapping garantit l’intégrité de la sauvegarde en cas de cyberattaque. En protégeant l’un des actifs les plus précieux d’une entreprise, ses données, Oxibox répond à un besoin critique dans le paysage complexe de la sécurité d’aujourd’hui.

Ce partenariat souligne l’engagement d’EET à offrir des solutions de premier plan qui répondent aux défis auxquels sont confrontés ses clients. Grâce à cette collaboration, EET fournira les solutions de pointe de sauvegarde et de récupération des données d’Oxibox, permettant aux entreprises de protéger leurs opérations contre la menace croissante des cyberattaques et des violations de données.