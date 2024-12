EBARA Corporation s’appuie sur Verizon Business pour déployer des capacités de cybersurveillance et d’intelligence

décembre 2024 par Marc Jacob

Verizon Business accompagne la société japonaise EBARA Corporation et ses filiales dans le renforcement de leurs capacités mondiales de surveillance et d’intelligence en matière de cybersécurité. Dans le cadre de la transformation continue de l’infrastructure informatique d’EBARA, ses équipes technologiques déploient désormais la solution Managed SIEM (MSIEM) de Verizon (Security Incident and Event Management).

Fondée en 1912, EBARA Corporation est l’un des principaux fabricants industriels au niveau mondial. L’entreprise emploie plus de 19 800 personnes dans plus de 100 sites dans le monde. Elle se spécialise dans les équipements de haute technologie, notamment les pompes à eau, les équipements de réfrigération, les soufflantes, les compresseurs, les turbines, les usines d’incinération des déchets et les équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Le service MSIEM de Verizon est conçu pour assurer une surveillance continue des menaces de sécurité. Ceci aide les experts réseau et sécurité d’EBARA à réagir de manière proactive aux éventuelles compromissions avant qu’elles ne causent des dommages significatifs. Les équipes informatiques d’EBARA recevront également des flux quotidiens de renseignements sur les menaces provenant du Verizon Threat Research Advisory Center (VTRAC). Ils auront ainsi accès à des ingénieurs et analystes en sécurité qui évalueront les alertes et feront remonter les menaces potentielles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce déploiement représente un tournant majeur pour EBARA dans l’établissement d’une architecture centrée sur le cloud et basée sur un cadre de sécurité Zero Trust.

« EBARA s’engage à renforcer sa posture mondiale en matière de cybersécurité en s’alignant sur les meilleures pratiques du secteur, telles que les normes ISMS et les contrôles CIS. En partenariat avec Verizon, leader mondial en cybersécurité, nous avons mis en œuvre des capacités SIEM et établi un système intégré de surveillance des logs au sein de notre centre d’opérations de sécurité. Ces capacités améliorées sont essentielles pour nos activités commerciales clés. Nous nous réjouissons du soutien continu de Verizon dans notre parcours cyber. » déclare Kazuki Chiba, General Manager Information & Telecommunication Management Division de EBARA Corporation.

« EBARA Pumps opère au cœur des infrastructures critiques et constitue une pierre angulaire de l’industrie technologique à l’échelle mondiale. Ses produits concernent l’ensemble des infrastructures modernes, qu’il s’agisse de la gestion de l’eau ou d’applications industrielles. Nous savons que les compromissions de sécurité continuent de progresser, comme l’indique notre rapport 2024 Verizon Data Breach Investigations Report. 15 % des compromissions impliquent un acteur tiers, mettant en lumière un domaine où les entreprises peuvent être vulnérables. Ainsi, l’accès à des outils avancés de détection des menaces pour atténuer les activités malveillantes est essentiel pour les opérations et l’innovation d’EBARA Pumps, dans l’ensemble de l’entreprise. L’objectif est de garantir que ses technologies restent sécurisées et protégées pour toutes les parties prenantes. » commente Robert Le Busque, regional Vice-President Asia Pacific de Verizon Business.

Verizon traite plus de 20 billions d’événements de sécurité chaque année grâce à ses neuf centres d’opérations de sécurité répartis à travers le monde, six laboratoires de criminalistique et l’un des plus grands réseaux IP au monde. Pour découvrir comment surveiller en continu les menaces de sécurité et aider à réagir aux potentielles compromissions avant qu’elles ne causent des dommages importants, vous pouvez consulter le site de Verizon.