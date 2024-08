Eaton présente Sensea.SPK

août 2024 par Marc Jacob

Eaton annonce le lancement de Sensea.SPK son nouvel Equipement de Contrôle et de Signalisation (ECS) pour la surveillance des installations de sprinklage.

Les installations de sprinklage sont obligatoires dans certains lieux à risque accueillant du public, comme les salles d’expositions, de spectacles et les parkings. Elles peuvent également être exigées pour les entrepôts de stockage, au titre de la réglementation ICPE (Installation Classée Protection de l’Environnement). Depuis le 1er juillet 2017, le règlement de sécurité autorise tout système d’extinction automatique à eau, tant qu’il est adapté aux risques, dans les ERP de type M (magasins de vente et centres commerciaux).

Dans ces circonstances, le Sensea.SPK a été développé pour répondre au besoin de surveillance en continue des installations de sprinklage. L’ECS permet de remonter au système les alarmes et les défauts liés à une installation de sprinklage (passage d’eau, contacts des têtes thermiques, pressostats, vannes, défauts, etc…), afin de gérer les différents états du système de sprinklage (à l’état de veille, en défaut et en fonctionnement). Chaque évènement remonté apparaissant sur le système peut être identifié, signalé et adressé rapidement.

Les informations liées au système de sprinklage sont récupérées par des modules adressables MCIM connectés et adressés sur le bus de détection de l’ECS, le bus peut adresser jusqu’à 128 modules. Des contacts de sortie (alarme, défaut) sont disponibles afin de relayer ces informations vers des services extérieurs (Télésurveillance, GTC, etc…) et 10 relais paramétrables par Zones de Détection Feu ou Technique sont disponibles également.

L’ECS surveille en permanence les changements d’état du système sprinkler et les signale par un dispositif sonore et visuel, impliquant une surveillance constante de l’ECS avec report des informations dans les différentes parties du bâtiment ainsi qu’une télésurveillance en dehors des heures d’exploitation. Pour cela, le tableau dispose d’une source d’alimentation secondaire qui lui confère une autonomie de 72 heures en cas d’absence de la source principale d’alimentation.