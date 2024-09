Eaton présente le kit Type 4 Radio

septembre 2024 par Marc Jacob

Eaton présente un nouvel Equipement d’Alarme, le kit Type 4 Radio. Composé d’une centrale Type 4 Radio, de 2 déclencheurs manuels radio et de 2 diffuseurs sonores et lumineux, le kit est idéal pour tous les petits établissements recevant du public où un équipement d’alarme de Type 4 est demandé par la réglementation pour protéger les personnes et les biens contre l’incendie.

Le kit Type 4 Radio est pourvu d’un système adressable. Chaque déclencheur manuel possède sa propre adresse et lorsque l’un d’entre eux est déclenché, l’adresse du périphérique s’affiche sur la centrale. Ainsi le lieu du départ de feu peut être rapidement identifié. L’adressabilité permet également de repérer si un périphérique est en défaut, permettant d’effectuer la maintenance des appareils rapidement.

Cette gamme complète permet de répondre aux contraintes liées à la structure de certains bâtiments, là où le tirage de câbles est impossible par exemple. La technologie radio permet d’y répondre. Le simple fait d’appuyer sur un déclencheur manuel radio suffit à diffuser l’alarme sonore et lumineuse à travers les différents périphériques radios positionnés dans le bâtiment.

Eaton a développé pour ses clients un produit intuitif et facile d’utilisation qui leur permettra de gagner du temps lors de l’installation de leur système incendie. En effet, la centrale est pourvue d’une patère en nid d’abeille transparente universelle qui permet une fixation rapide pour tous types d’installations. De plus, les défauts déterminés par la centrale sont aisément identifiables grâce à son écran et ses LEDs visibles sur la face avant de l’appareil. Le kit a été conçu afin d’être prêt à être installé immédiatement et en toute simplicité, les périphériques étant déjà appairés à la centrale.

Enfin, l’évolution de la centrale Type 4 radio permet d’appairer une deuxième centrale dans le système afin d’augmenter la portée radio et le nombre de périphériques radio.