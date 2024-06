Eaton ouvre un nouveau site de production en Finlande

juin 2024 par Marc Jacob

Eaton est l’un des principaux fabricants mondiaux d’onduleurs triphasés. L’expansion des activités de son site d’Helsinki représente un investissement à la mesure de la forte croissance du secteur. La demande mondiale d’onduleurs ne cesse de croitre, notamment dans les datacenters où les applications basées sur l’IA et la gestion des données font de l’alimentation électrique en continue un élément essentiel. Les onduleurs sont également largement utilisés dans les bâtiments tertiaires et industriels ainsi que dans le secteur médical afin de les prémunir contre les interruptions d’alimentation ou les fluctuations de tension électrique.

Plus compact de 30 % par rapport à ses concurrents, le nouvel onduleur 9395X d’Eaton offre un avantage significatif dans les projets d’agrandissement de datacenters existants. De plus, grâce à leurs transformateurs en carbure de silicium, les onduleurs 9395X bénéficient également d’un haut rendement énergétique et sont dotés de la technologie Eaton EnergyAware. Celle-ci donne la priorité à la continuité du réseau tout en proposant des services de réponse à la demande aux réseaux électriques nationaux.