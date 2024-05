Eaton lance l’onduleur 9395X

mai 2024 par Marc Jacob

Avec une puissance maximale de 1700 kVA, et une densité de puissance remarquable l’Eaton 9395X est conçu pour une résilience exceptionnelle, s’appuyant sur les capacités déjà robustes de l’onduleur Power Xpert 9395P. Il s’agit également d’un onduleur Eaton Energy Aware, doté d’une capacité d’interaction avec le réseau. Cela signifie que les opérateurs de datacenters peuvent réduire le coût total de possession de l’Eaton 9395X en participant au marché de l’énergie : ils peuvent vendre des services de réponse à la demande qui contribuent à équilibrer un réseau à forte teneur en énergie renouvelable.

La facilité de déploiement de l’Eaton 9395X découle d’une conception réfléchie qui comprend des sous-ensembles prêts à l’emploi et une installation simplifiée basée sur une conception de barres omnibus inter-armoires et des modules d’alimentation auto-configurables. Les systèmes de forte puissance (>1MW) peuvent être configurés en un seul clic et, grâce aux systèmes d’autosurveillance fiables intégrés, les contrôles de maintenance programmés sont réduits, entraînant ainsi des économies supplémentaires. La technologie brevetée de partage de charge HotSync améliore la fiabilité tout en éliminant le risque d’un point de défaillance unique. Elle garantit un fonctionnement sûr et fiable de l’ASI en synchronisant les modules d’alimentation parallèles avec les ASI sans nécessiter de liaison de communication ou de signaux de synchronisation. L’onduleur Eaton 9395X est fourni avec une analyse complète du cycle de vie et un passeport écologique démontrant son impact environnemental à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication à l’utilisation, jusqu’à sa fin de vie. Cela facilite son intégration dans les calculs d’émissions de carbone de l’établissement. En offrant des niveaux de durabilité, de sécurité et de fiabilité parmi les plus élevés, cet onduleur innovant contribue à aider les clients d’Eaton à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.