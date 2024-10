Eaton lance Bridge Energy Control

octobre 2024 par Marc Jacob

Ce nouveau développement de la technologie "smart home" combine la supervision de l’énergie des appareils connectés avec le contrôle de leur charge basé sur des tarifs évolutifs. Idéal pour les installateurs et les propriétaires qui recherchent l’efficacité énergétique en même temps que la domotique, Bridge Energy Control peut être couplé avec le xComfort Bridge afin d’étendre le contrôle de l’énergie à l’ensemble de la maison.

La commande de Bridge Energy Control s’effectue via une application qui visualise les fonctions de contrôle de la charge et de la supervision de l’énergie basées sur les tarifs. La fonction de contrôle de la charge suit les tarifs de l’énergie pour fournir des moyennes et utilise ces informations pour prévoir les dépenses d’énergie. Elle prend en charge plusieurs types de tarifs, notamment les fixes, jour-nuit et dynamiques.

Les modes tarifaires de l’appareil sont classés en trois catégories : bon marché, normal ou cher, sur la base des tarifs moyens en vigueur. Le coût global de l’énergie peut être réduit en passant automatiquement à des options moins coûteuses pour les charges électriques contrôlables - par exemple, en réduisant le chauffage électrique au sol plus bas pendant les périodes où les tarifs sont élevés. Tout en assurant un équilibre global entre le confort et les coûts énergétiques, les utilisateurs peuvent modifier les modes en fonction de leurs besoins.

Associé au nouveau compteur d’énergie d’Eaton, Bridge Energy Control permet aux utilisateurs de contrôler la consommation totale d’énergie de leur maison. L’application propose une vue actuelle et une vue historique pour contrôler la consommation d’énergie de tous les appareils connectés à l’écosystème xComfort. La vue actuelle montre la consommation d’énergie sur une période de 48 heures. La vue historique montre la consommation d’énergie au fil du temps et permet aux utilisateurs de sélectionner une semaine, un mois ou une année de données stockées. Pour les deux options, les utilisateurs peuvent filtrer par type de charge, par pièce ou par dispositif, ou par une combinaison sélectionnée de dispositifs connectés à xComfort.

Eaton propose désormais à ses clients deux offres groupées de contrôle de l’énergie pour xComfort : l’une avec le compteur d’énergie et l’autre sans. Chaque offre comprend des actionneurs pour contrôler le chauffage électrique au sol, les charges électriques telles que les chauffe-eau, et un Room Controller Touch pour réguler la température de la pièce. Ces offres groupées constituent une solution tout-en-un pour les clients.